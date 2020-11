Yle perustaa nuorten uutistoimituksen

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitukseen perustetaan oma toimitus palvelemaan alle 30-vuotiasta yleisöä. Nuorten toimitus aloittaa vuoden 2021 alussa. Toimitus tekee uutis- ja ajankohtaisjournalismia alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille ja koululaisille, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet kokonaan digitaalisessa maailmassa.

- Toimitus

Uuden toimituksen päällikkönä aloittaa Kirsi Teräväinen, joka on syksystä 2019 asti vetänyt uutis- ja ajankohtaistoiminnan nuorisoverkostoa ja ollut perustamassa lasten uutispalvelu Yle Mixiä. Aiemmin Teräväinen on toiminut Yle Uutisten sisältöpäällikkönä sekä pääkaupunkiseudun uutisoinnista vastanneen Metropoli-toimituksen esihenkilönä.

“Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus saada uutta tietoa ja työkaluja ymmärtää maailmaa. Uuden toimituksemme tehtävänä on löytää uusia muotoja ja kerronnan tapoja, jotta voimme tuoda journalismia sinne, missä nuoret yleisöt ovat. Nuoret aikuiset ansaitsevat journalismia, joka ottaa huomioon heidän tapansa käyttää mediaa”, Teräväinen sanoo.

Tammikuun alussa aloittava noin 15 hengen toimitus tekee sekä päivittäistä uutisjournalismia että erillisiä uutis- ja ajankohtaissisältöjä. Uuteen toimitukseen siirtyvät esimerkiksi syksyllä aloittanut lasten uutispalvelu Yle Mix sekä ajankohtais-podcast Takaisin Pasilaan tekijöineen.

Ensi vuonna luvassa on myös täysin uusia sisältökonsepteja. Uusia sisältöjä tulevat tekemään mm. Ylen aamusta tuttu Rosa Kettumäki ja Ylen politiikan toimittaja Robert Sundman, jotka siirtyvät vuoden alussa työskentelemään uuteen toimitukseen.

Toimituksen perustamisen taustalla on pyrkimys palvella entistä paremmin myös nuoria ja lapsia. Nuorten yleisöjen palveleminen on yksi Ylen tuoreen strategian painopisteistä.

“Ylen tehtävään kuuluu tarjota laadukasta ja luotettavaa uutispalvelua kaikille yleisöille, ja nuorten yleisöjen palvelussa on selvä vahvistamisen paikka. Z-sukupolvi on syntynyt diginatiiveiksi ja he ovat vaativia ja laatutietoisia mediankäyttäjiä. Uusi toimitus on nuorta yleisöä puhuttelevan verkon uutiskerronnan kärkijoukko, joka tarttuu päivän kovien pääuutisten lisäksi myös niihin nuorille merkityksellisiin aiheisiin, jotka voisivat muuten uutiskiiressä jäädä hoksaamatta”, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen.

