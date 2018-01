Viime vuoden parhaat tv-ohjelmat ja tekijät palkittiin Kultaisilla Venloilla

Eränkävijät on tv-sarja metsästyksestä ja kalastuksesta nykypäivän Suomessa

Ylen kanavien ohjelmat saivat 11 palkintoa. Eniten palkintoja keräsi draamasarja Myrskyn jälkeen. TV-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö on äänestänyt vuoden voittajat.

Paikoitellen äänestystulos oli todella tiukka ja voitto heltisi muutamankin äänimäärän erolla. Yksittäisistä ohjelmista eniten palkintoja keräsi draamasarja Myrskyn jälkeen, joka voitti parhaandraamasarjan palkinnon, Leea Klemola palkittiin vuoden parhaana ohjaajana sekä yhdessä Kaarina Hazardin kanssa vuoden parhaana käsikirjoittajana. Myrskyn jälkeen nähtiin Yle TV1 -ohjelmistossa ja sen on tuottanut Elokuvayhtiö Aamu.



Monet kestosuosikit pitivät yhä pintansa. SuomiLOVE palkittiin jo neljättä kertaa peräkkäin, Docventures on palkittu aiemmin myös vuosina 2013 ja 2014, Yökylässä Maria Veitola myös vuonna 2015 ja Noin viikon uutiset ja Sohvaperunat toisen kerran peräkkäin. Game Show’t palasivat viime vuonna kaupallisten kanavien ohjelmistoon, jolloin kategoria palasi myös kilpailuun ja voitto meni huippusuositulle Haluatko Miljönääriksi? -ohjelmalle.



Uusia, rohkeita lanseerauksia oli myös voittajien joukossa: Jenny+ -ohjelma toi avoimesti yleisölle aiheet ja asiat, joista yleensä puhutaan vain hvyän ystävän kanssa, Elossa 24h realityssä seurattiin uniikilla tavalla terveydenhuollon työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisia, Nörtti: Dragonslayer666 -sarja tavoitti vaikean nuorten miesten kohderyhmän ennennäkemättömällä tavalla ja kiinnosti toki katsojia myös kohderyhmänsä ulkopuolella.



Suuri yleisö äänesti parhaan tv-ohjelman ja tv-esiintyjän. Ääniä annettiin lähes 80 000. Ylivoimaisilla äänimäärillä parhaaksi esiintyjäksi äänestettiin Sampo Kaulanen ja parhaaksi ohjelmaksi Eränkävijät.

Kultainen Venla -palkinnot jaettiin näyttävästi 12.1.2018 Suomen Kansallisoopperassa ja tilaisuus televisioitiin suorana lähetyksenä Yle TV2 kanavalla. Tilaisuuden juonsi Vappu Pimiä.

KULTAINEN VENLA OHJELMAPALKINNOT 2017



Ajankohtais- ja asiaohjelmasarja

Docventures (Yle TV2, tuotanto Gimmeyawallet Productions)

Draamasarja

Myrskyn jälkeen (Yle TV1, tuotanto Elokuvayhtiö Aamu)

Game Show

Haluatko Miljonääriksi (Nelonen, tuotanto Rabbit Films)

Keskusteluohjelma

Yökylässä Maria Veitola (MTV3, tuotanto Moskito Television)

Kilpailureality

Junior MasterChef Suomi (Nelonen, tuotanto EndemolShine Finland)

Komedia- ja sketsiohjelma

Noin viikon uutiset (Yle TV2, tuotanto Yle Kulttuuri ja viihde)

Lasten- ja nuortenohjelma

Nörtti: Dragonslayer666 (Yle Areena ja TV2, tuotanto Dionysos Films)

Lifestyleohjelma

Jenny+ (Yle TV2, tuotanto Yle Asia)

Musiikkiviihde

SuomiLOVE 4. kausi (Yle TV1, tuotanto Warner Bros.

International Television Production Finland)

Seurantareality

Elossa24h (Yle TV1, tuotanto ITV Studios Finland)

Viihdeohjelma

Sohvaperunat (Yle TV2, tuotanto EndemolShine Finland)



KULTAINEN VENLA TEKIJÄPALKINNOT 2017



Paras miesnäyttelijä

Eero Ritala komediasarjasta Onnela

(C More, tuotanto Zodiak Finland)

Paras naisnäyttelijä

Maria Ylipää draamasarjasta Aallonmurtaja

(C More, tuotanto Warner Bros. International Television Production Finland)

Vuoden käsikirjoittaja

Leea Klemola ja Kaarina Hazard draamasarjasta Myrskyn jälkeen

(Yle TV1, tuotanto Elokuvayhtiö Aamu)

Vuoden ohjaaja

Leea Klemola draamasarjasta Myrskyn jälkeen

(Yle TV1, tuotanto Elokuvayhtiö Aamu)

KULTAINEN VENLA YLEISÖPALKINNOT 2017

Paras tv-ohjelma

Eränkävijät (Yle TV1, tuotanto NTRNZ Media)

Paras esiintyjä

Sampo Kaulanen reality-sarjasta Lapin Sampo ja

kauppiaan rouva (TV5, Nouhau Productions)

KULTAINEN VENLA ELÄMÄNTYÖPALKINNOT 2017

Televisioakatemian hallitus päätti myöntää elämäntyöpalkinnot teatterineuvos Eila Roineelle ja

juontaja Kari Salmelaiselle.



Eila Roine



Eila Roine oli pääroolissa TV2:n ensimmäisessä pitkäkestoisessa Heikki ja Kaija -sarjanäytelmässä

vuosina 61−71. Sarja herätti silloin paljon keskustelua ja se lähetettiin ensimmäiset viisi vuotta

kokonaan suorina lähetyksinä, mikä vaati näyttelijöiltä paljon.



Seuraavana vuorossa oli Rintamäkeläiset, maaseudulle sijoittuva TV2:n aikalaisdraama vuosina

1972–1978 ja myöhemmin draamasarja Kotikatu. Hänellä oli myös vakituinen kiinnitys Tampereen Työväen Teatterissa vuodesta 1951 vuoteen 1994

ja lukuisa joukko elokuvarooleja.



”Kahdeksantoista vuoden ajan (1996-2013) Pikku Kakkosen Eila-mummina hän loi

kuvaustilanteeseen lämpimän ja turvallisen ilmapiirin, joka välittyi myös katsojille. Juontaessaan

hänellä ei yleensä ollut käsikirjoituksia. Hän mietti omiin kokemuksiin pohjautuvat tarinat ja kertoi

ne vapaamuotoisesti suoraan katsojalapselle. Käsikirjoitetut sadutkin hän sai tuntumaan juuri

kuulijalle mietityiltä” toteavat TV2:n työkaverit kiitoksella.



Kari Salmelainen

Kari Salmelainen on televisiojuontajana tehnyt suomalaista tv-historiaa ollen lähes kahdenkymmenen vuoden Suomen tunnetuimpia TV-kasvoja. Hänen vetämässään Napakymppiohjelmassa (1985-2002) kävi tänä aikana yli 7.000 vierasta ja ohjelma rikkoi 18 kertaa yli 2 milj. katsojan maagisen rajan.

Kari Salmelaisen tie suosikkijuontajaksi kulki mutkan kautta. Nuorena poikana Kotkassa hän oli harrastanut hieman musiikkia ja tehnyt nuoriso-ohjaustyötä.

Mainos-televisio haki lehtiilmoituksella lavastepajalleen lavastemiestä, Salmelainen haki ja sai paikan. Sanavalmis lavastemies kiinnitettiin pian Mainos-television filmiryhmään ääniassistentiksi. Vielä sanavalmiimpi ääniassistentti kiinnitti monilla työmatkoilla viihdetoimituksen ohjaajien ja tuottajien huomion, sillä seurauksella, että Ere Kokkonen pyysi hänet viihteeseen töihin. Parin vuoden ohjelmateon jälkeen oli selvää, että sanavalmis ohjaaja menee hukkaan kameran takana.



Viihdepäällikkö Päiviö Pyysalo (Pyysalolle myönnettiin elämäntyöpalkinto tammikuussa 2014) pyysi herra sanavalmista juontamaan uutta Mainos-TV:n sarjaa Napakymppi ja jättimenestys oli valmis.



Televisioakatemian hallitus ja esituomaristo

Kultainen Venla -kilpailun esituomaristoon kuuluivat Televisioakatemian hallituksen jäsenet Antti Väisänen (pj) , Riku Saaranluoma (vpj), Marko Karvo, Ani Korpela, Stiina Laakso, Elina Mustelin, Katja Santala ja Ville Toivonen, sekä erikseen kutsuttuina asiantuntijoina Tuomas Enbuske, Laura Friman, Kaarina Hazard, Miira Karhula, Outi Keskevaari, Joona Kortesmäki, Erja Morottaja, Joonas Partanen ja Katri Utula. Televisioakatemian jäsenet valitsivat lopulliset voittajat esituomariston laatimasta shortlistasta.



Televisioakatemia ry on yhdistys, jonka ovat perustaneet Yleisradio, MTV, Nelonen Media ja Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry. Myöhemmin jäseniksi ovat liittyneet Fox Networks Group, Discovery Networks Finland, Elisa Viihde sekä IL-TV (Alma Media). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotimaisten televisio-ohjelmien arvostusta. Televisioakatemian henkilöjäseniä on reilut 400 televisio-alan ammattilaista.

