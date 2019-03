Viaplay tuo suoratoistoon uusimmat James Bond -elokuvat

Nordic Entertainment Group (NENT Group) on solminut kolmivuotisen sisältö- ja jakelusopimuksen Metro Goldwyn Mayerin (MGM) kanssa. Sopimuksen ansiosta Viasatin ja suoratoistopalvelu Viaplayn asiakkaat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa saavat katsottavakseen elokuvateatterilevityksen jälkeen ensimmäisinä studion elokuvat – esimerkiksi Cary Joji Fukunagan ohjaaman ja Daniel Graigin tähdittämän uuden James Bond -elokuvan, kuten myös kaikki aiemmat 24 James Bond -elokuvaa.

Lisäksi sopimus kattaa ensiesitysoikeudet Pohjoismaissa MGM:n sarjoihin, joista odotetuimpia sarjauutuuksia ovat tekeillä olevat Perpetual Grace LTD ja Four Weddings and a Funeral. Neo noir -trilleriksi kuvailtua Perpetual Grace LTD -sarjaa tähdittävät Ben Kingsley ja Luis Guzmán, ja Four Weddings and a Funeral perustuu samannimiseen vuonna 1994 ensi-iltansa saaneeseen menestyselokuvaan.

NENT Group ja MGM myös tuottavat yhdessä kolme NENT Groupin alkuperäissarjaa ja vastaavat lisäksi sarjojen maailmanlaajuisesta jakelusta Pohjoismaiden ulkopuolella.

”Sopimuksemme MGM:n kanssa vahvistaa asemaamme johtavana pohjoismaisena suoratoistopalveluna ja sisällön tuottajana, jonka tarjonta kiinnostaa maailmanlaajuisesti. Yhteistyömme legendaarisen studion kanssa takaa asiakkaillemme kiinnostavimmat elokuvat ja sarjat sekä antaa alkuperäissarjoillemme mahdollisuuden saavuttaa katsojia ympäri maailmaa”, painottaa Nordic Entertainment Group Finlandin toimitusjohtaja Mathias Norrback.

Lisäksi NENT Group on jatkanut pitkäaikaista yhteistyötään NBCUniversalin kanssa solmimalla monivuotisen sisältösopimuksen, mikä takaa jatkossakin Viaplayn ja Viasatin asiakkaille NBCUniversalin tuoreimmat elokuvat, esimerkiksi Lemmikkien salainen elämä 2 ja Jurassic World: Kaatunut valtakunta sekä rakastetut menestyselokuvat, kuten Mamma Mia! Here We Go Again ja Paddington 2.

