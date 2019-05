Tuomas Nyholm vuoden kiekkotoimittaja

Telian kiekkolähetyksiä tällä kaudella isännöinyt Tuomas Nyholm on tänään valittu vuoden kiekkotoimittajaksi. Valinnan teki Jääkiekkojournalistit ry, joka kiittelee Nyholmia erityisesti jääkiekkojournalismin uudistamisesta.

- Toimitus

Palkinnon jakaneen Jääkiekkojournalistit ry:n puheenjohtaja Mikael Hoikkala toteaa, että Nyholm on jo vuosien ajan toiminut yhtenä suunnannäyttäjistä, kun suomalainen jääkiekkomedia on kehittynyt ja monipuolistunut 2000-luvulla.

”Jääkiekkojournalismi on laajentunut uusiin kanaviin, ja siinä kehityksessä Tuomas Nyholmilla on ollut Suomessa poikkeuksellisen merkittävä rooli. Yhdessä Vesa Rantasen kanssa hän on tehnyt uraauurtavaa työtä viime vuosikymmenellä Ilta-Sanomien Videotuomarit-ohjelman isäntänä ja myöhemmin television ja radion puolella. Niin kirjoittajana kuin sähköisen median esiintyjänä Nyholmilla on oma jäljittelemätön tyylinsä, jossa pinta on usein humoristista viihdettä, mutta pohja on piinkovaa journalistista osaamista, Hoikkala kuvailee.

Kauden kiekkotoimittajalle myönnettävä Jouko Autero -palkinto on jaettu vuodesta 1978 alkaen.

Nyholm on tehnyt pitkän uran suomalaisen jääkiekon parissa toimittajana. Hän aloitti kirjoittavana toimittajana Ilta-Sanomissa 1990-luvun lopulla, minkä jälkeen hän on toiminut muun muassa Ilta-Sanomien NHL-kirjeenvaihtajana sekä lukuisissa päällikkötehtävissä Sanomien urheilutoimituksissa.

Nyholm siirtyi viime syksynä Telian palvelukseen. Hän isännöi ottelutapahtumia ja erittäin suosituksi noussutta Liigalive 360 -lähetystä, joka muun muassa esitteli kiekkoyleisölle studioon ”teleporttauksella” siirretyt pelaajahaastattelut.

”Olemme tällä kaudella uudistaneet monin tavoin kiekkolähetyksiä, mikä on itsellenikin ollut todella innostavaa”, Nyholm kertoo.

”Suomalainen jääkiekko voi tällä hetkellä erittäin hyvin. Sitä tarinaa haluan olla kertomassa kiekkoyleisölle ja siihen tarjoutuu jatkossa vielä huimempia tapoja, kuten esimerkiksi älyjääkiekosta saatava data”, Nyholm kuvailee.

Nyholm on aiemmin palkittu Vesa Rantasen kanssa kiekkokerrontaa uudistaneesta Videotuomarit -sarjasta. Radio Rockilla pyörinyt Total Hockey Forever poiki Nyholmille vuoden radiotoimittajan tittelin vuonna 2017.

