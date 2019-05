Sosiaalinen viihdekanava Primetime uskoo hurjaan kasvuun

Helmikuun lopussa Suomeen lanseerattu SOSIAALINEN VIIHDEMEDIAKANAVA, LIVE-TELEVISIOSHOW JA KOKOONTUMISPELI PRIMETIME kasvaa. Kuusi viikkoa aloittamisestaan, Primetime Suomi saavutti 50.034 kännykkälatausta (eli ohjelman seuraajaa yhteensä) ja hipoi 15.000 lähetyskohtaisen katsojan rajaa. Joka päivä suoria lähetyksiä esittävä mobiilipohjainen mediakanava toimii jo useassa maassa ja aikoo levitä 18:n kuukauden kuluessa 18:aan maahan.

Primetime kokoaa lähetyskohtaisen katsojamääränsä ilman perinteistä markkinointia yhdellä ainoalla tietyllä hetkellä suoraan lähetykseen, ja tekee sen päivittäin, kahdeksan kertaa viikossa, vuoden jokaisena päivänä.

Katsoja- ja latausluvut kasvavat pohjautuen Primetimen ensimmäisen ohjelmaformaatin Primetime Live Tietovisan tarjoamaan osallistumisen ja osallistamisen iloon sekä viidakkorumpuun.

26.2.2019 aloittaneen PRIMETIME-viihdemediakanavan seuraajamäärät eli ohjelmasovelluksen latausmäärät viime päivinä:

Sunnuntaina 7.4.2019 – 50.034

Lauantaina 6.4.2019 – 47.867

Perjantaina 5.4.2019 – 41.666

Esimerkkejä PRIMETIMEN ensimmäisen ohjelmaformaatin, kokoontumispeli Primetime Live Tietovisan lähetyskohtaisista katsojamäärista:

Sunnuntaina 7.4.2019 – klo 20.00 Primetime-tietovisa 14.490 katsojaa

Lauantaina 6.4.2019 – klo 20.00 Primetime-tietovisa 10.275 katsojaa

Torstaina 4.4.2019 – klo 19.00 Primetime Sport 8.461 katsojaa, klo 20.00 Primetime-tietovisa 9.397 katsojaa

Primetimen perustaja Martin Palm kehottaakin olemaan määrittelemättä sosiaalista viihdemediakanavaa Primetimea minkään totutun kaavan pohjalta, irrottautumaan tähänastisesta mobiilisovellusajattelusta, suuntaamaan ajatukset aivan uuteen viihdemedian maailmaan ja tarkastelemaan Primetimea mediakanavana. Hän muistuttaa Primetimen perustavanlaatuisista eroista verrattuna niin perinteiseen kuin on demand -televisioon, olemassaoleviin mediakanavaformaatteihin, kännykkäsovelluksiin ja mobiilipeleihin.

On vissi ero siinä, onko ohjelma katsottavissa tai peli pelattavissa on-demand milloin tahansa, vai vain yhtenä tiettynä lyhyenä, ohimenevänä hetkenä, jota ei saa jälkikäteen toistettua tai uusittua. Suorat lähetykset ovat Primetime-viihdemediakanavan ydin, Palm painottaa.

MLähimpänä vastaavanlaisena kanavana Primetimeen rinnastettavissa on toukokuussa toimintansa aloittava INEZ Media. Primetimella ja INEZ Medialla on kuitenkin muutama eroavaisuus.

— Primetimen lähetykset ovat katsottavissa vain suorina lähetyksinä ja vain mobiilissa. Primetime-kanava löytyy siis kännykästä, ei YouTubesta tai televisiosta, kuten INEZ Media, valottaa Palm näiden kahden Suomen mediakenttää mullistavan tulevaisuuden mediakanavan eroja.

— Toisin kuin vasta aloittamassa oleva INEZ Media, on Primetime jo osoittanut ja ottanut paikkansa tulevaisuuden mediakanavana Pohjoismaissa. Toivotamme INEZ Median tervetulleeksi rinnallemme muuttamaan mediamaailmaa!

Primetimen perustaja Martin Palm on entinen urheiluagentti. Rallilegenda Hannu Mikkolan kartanlukijan Gunnar Palmin ja suosittujen ruotsalaisten viihdeohjelmien tuottajan Gunilla Nilarsin (mm. Allsång på Skansen) poika on perustanut myös lääkäripalvelu Vården.se :n, joka sai inspiraationsa Hotels .com-sivustosta. Lisäksi Palm on ehdolla Ruotsin seuraavaksi ”bacheloriksi”.

Palm luottaa siihen, että kovaa vauhtia niin meillä kuin maailmalla kasvava Primetime löytää oman vankan jalansijansa mediakanavana muiden joukossa. Ruotsissa vuosi sitten aloittanut Primetime kerää jopa 140.000 katsojaa per ilta. Primetime onkin nimetty maassa jo vuoden ilmiöksi sekä tulevaisuuden mediakanavaksi, jonka ennustetaan muuttavan viihteellisen median toimintaa vielä tähän astista laajemminkin.

— Primetime Live Tietovisa on ainoa suora televisiolähetys, jonka voi katsoa ainoastaan mobiilisti ja ainoastaan livenä. Primetime on ensisijaisesti viihdemediakanava ja sosiaalinen foorumi, eikä esimerkiksi perinteisten mobiilipelien ja -sovellusten tapainen kuluttajatuote. Emme myöskään myy tai mainosta Primetimea kuluttajille. Primetime on pelaajille ja katsojille täysin ilmainen, ja se kasvaa ilman markkinointia, koska sen parissa viihdytään, Palm kertoo.

Primetimen ydinidealle on tämänhetkisessä on demand -maailmassa selvää kysyntää. Viime viikkojen aikana Primetime on aloittanut Suomen lisäksi myös Tanskassa ja Norjassa. Primetime jatkaa laajenemistaan: tavoitteena on aloittaa tietovisan lähetystoiminta 18 maassa seuraavan 18 kuukauden aikana.

