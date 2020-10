Sanna Marin kuvillaan kuohuttaa maailman mediaa

Trendi-lehden kuvat Sanna Marinista ja keskustelu pääministerille sopivasta asusta kuohuttavat kansainvälisessä mediassa – pelkästään uutismedian tavoittavuus on arviolta 142 miljoonaa. Keskustelu seksismistä ja poliittisen sopivuuden rajoista aiheutti someilmiön.

- Toimitus

Trendin Rohkeus-teemaista juttua ja tähän liittyviä Sanna Marinin jakkukuvia ovat jakaneet kaikki isot kansainväliset mediat. Pelkästään uutismedian yhteistavoittavuus on tällä hetkellä arviolta 142 miljoonaa näyttökertaa Meltwaterin mediaseurannan mukaan. Yhdysvalloissa CNN.com, Saksassa T-Online.de ja RTL, Intiassa Indiatimes.com ja NDTV.com, Ruotsissa Expressen ja Aftonbladet Ranskassa Le Monde.fr ja Espanjassa El Español, Isossa-Britanniassa London Daily Mail ja The Independent ovat kirjoittaneet aiheesta. The Times vertaa Marinin kuvista syntynyttä kohua muiden johtajien yksityiselämästään jakamiin palasiin, kuten Angela Merkelin perunakeittoreseptiin tai Vladimir Putinin esiintymiseen judoasussa. Vain harva on kuitenkaan onnistunut synnyttämään laajaa keskustelua seksismistä ja poliittisen sopivuuden rajoista, lehti kirjoittaa.

Pääministerin kuvien kommentointi aiheutti voimakkaan vastareaktion myös sosiaalisessa mediassa, etenkin Instagramissa, missä hashtag #imwithsanna nousi nopeasti suosioon. Ihmiset Suomessa ja myös muualla maailmassa julkaisivat kuvia itsestään samantyyppisessä asussa ja kertoivat tukevansa Marinia. Twitterissä aihetta on kommentoinut yli 3000 eri twiittaajaa ympäri maailman. #Imwithsanna -hastagillä on jaettu Instagramiin tällä hetkellä yli 2200 kuvaa.

”Imwithsanna-ilmiö on tärkeä jatkumo #metoo-ilmiölle ja Be a Lady They Said -viraalivideolle. Naiset ovat kyllästyneitä huonoon kohteluunsa ja siihen, että heidän osaamistaan arvioidaan ulkonäön perusteella. Se, että ilmiö on jo levinnyt näin uskomattoman laajalle, osoittaa, että naiset ympäri maailmaa tunnistavat ilmiön”, sanoo Trendin päätoimittaja Mari Karsikas.

”Olen iloinen siitä, miten kampanja syntyi: se on yksittäisten henkilöiden aloittama ja siihen on lähtenyt tietojemme mukaan lukuisia sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät yleensä ota osaa someilmiöihin. Takkinsa ovat avanneet naisten oikeuksien puolesta niin tavalliset ihmiset kuin julkisuuden henkilötkin. Naiset tukevat toisiaan ja myös moni mies on osoittanut tukensa”, Karsikas kertoo.

Toimitus