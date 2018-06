Oulun yli satavuotinen lehtitaistelu päättyi Kalevan kuolettavaan iskuun

Kaleva nielaisi Joutsen Median lehdet Oulussa.

Yli sata vuotta kestänyt kahden lehtikustantajan kaksintaistelu Oulussa päättyy, kun oululainen sanomalehti Kalevaa julkaiseva Kaleva-konserni ostaa Joutsen Median (ent. Liitto, ja ent. Suomenmaa) lehdet. Niihin lukeutuu kuusi pohjoissuomalaista paikallislehteä sekä 60 Kolmiokirjan aikakauslehteä.

Nyt Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vät Jout­sen Me­di­an pai­kal­lis­leh­det Koil­lis­sa­no­mat, Ii­jo­ki­seu­tu, Pu­das­jär­vi-leh­ti, Ran­ta­la­keus, Sii­ka­jo­ki­laak­so ja Ou­lu-leh­ti sekä Kol­mi­o­kir­jan noin kuu­si­kym­men­tä ai­ka­kaus­leh­teä. Li­säk­si jär­jes­te­lyn myö­tä Ka­le­van omis­tuk­seen tu­le­vat omis­tu­so­suu­det Ou­lun Suo­ra­ja­ke­lu Oy:stä ja Kuu­sa­mos­sa toi­mi­vas­ta Koil­lis­ja­ke­lu Oy:stä.

Nuorsuomalainen Kaleva-lehti, perustettu 1899 sekä maalaisliiton äänenkannattaja Liitto (1906) taistelivat vuosikymmeniä, kumpi nousee pohjoisen ykköslehdeksi. Sitoutumattomaksi muuttunut Kaleva lopulta voitti ja keskustalainen Liitto kutistui pienlehdeksi lopulta kadoten kokonaan.

Kaleva on pyrkinyt vahvistamaan asemiaan perinteisessä printtimaailmassa. Se on ostanut hiljakkoin Lapissa ilmestyvät Alma Median lehdet sekä Pohjois-Pohjanmaalla Alman paikallislehdet. Kaleva on muutamia vuosia sitten hankkinut uuden ja kirjapainon, joka painaa nyt kaikki pohjoisen lehdet ja osan muunkin Suomen lehtiä.

Joutsen Median liikevaihto oli viime vuonna 6,4 miljoonaa euroa. Tappiota kertyi 65.000 euroa. Kolmiokirjan liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa ja tappiota 69.000 euroa. Digitaalisessa liiketoiminnassa yhtiöt eivät ole onnistuneet.

Sanomalehtiä kustantavan Kaleva365 Oy:n liikevaihto oli viime vjuonna 38,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto on laskenut vuosittain, viime vuonna 3,4 prosenttia. Liikevoitto oli vaatimaton, vain 248.000 euroa. Kaleva Oy:n liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa ja tulos 22,7 miljoonaa euroa.

Kaleva on taseeltaan varsin varakas yritys huolimatta Kalevan printtilehden hiipumisesta ja digitaalisen liiketoiminnan hitaasta kehitysvaiheesta, mihin yhtiö on upottanut jo miljoonia euroja tähän mennessä.

Jout­sen Me­dia jat­kaa Suo­men Kes­kus­tan ää­nen­kan­nat­ta­jan Suo­men­maan jul­kai­se­mis­ta. Li­säk­si sen omis­tuk­seen jää eräi­tä toi­mi­ti­lo­ja.

Toimitus