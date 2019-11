MTV3 katsotuin kanava 10-54 -vuotiaiden joukossa

MTV3 on tammi-lokakuun aikana ollut Suomen katsotuin tv-kanava 10-54-vuotiaiden kohderyhmässä. Lisäksi Sub on kolmanneksi katsotuin kaupallisista kanavista. Myös suoratoistopalvelut ovat kirittäneet suosiossaan tv-katselun rinnalle.

MTV3:n katseluosuus oli 15,9 %, TV1:n 15,7%, TV2:n 12,2 % ja Nelosen 11,3 %. Parhaaseen katseluaikaan ero korostuu entisestään, sillä MTV3:n katseluosuus nousee peräti 19,4 prosenttiin. Myös Sub on pitänyt asemansa kaupallisten kanavien kolmanneksi katsotuimpana sekä koko vuorokauden että primetimen katseluosuuksissa.

MTV on lokakuun kovan kaupallisen tv-tarjonnan voittaja. MTV:n kaupallinen katseluosuus kohderyhmässä 10-54-vuotiaat oli 37 % Nelonen Median jäädessä 36 prosenttiin, Discoveryn 16,5 prosenttiin ja Foxin 9,9 prosenttiin. Myös lokakuussa MTV3 oli Suomen suurin kanava.

Lokakuun kaksi katsotuinta viihdeohjelmaa Suomessa olivat Tanssii tähtien kanssa sekä Maajussille morsian. Tanssii tähtien kanssa ylsi lokakuun ainoana yli miljoonaan katsojaan, kun sunnuntaina 20.10. jaksoa katsoi tv-mittarilukujen mukaan 1 002 000 suomalaista.

Kun otetaan huomioon tv-katselun lisäksi sekä mtv-palvelu että C More -suoratoistopalvelut, ovat lukuisat MTV:n ohjelmat tavoittaneet miljoonayleisöjä. Syksyn top-kymppiin mahtuu niin uutislähetyksiä, draamaa, viihdettä kuin urheiluakin.

TotalTV: syyskauden katsotuimmat ohjelmat MTV:llä (Viikot 35-43)

Seitsemän ja Kymmenen uutisputket (sis. Tulosruutu ja sää) (3,9 milj)

Salatut elämät (3,3 milj.)

Formula1 (2,85 milj.)

Maajussille morsian (2,8 milj.)

Huuma (2,6 milj)

Love Island Suomi (2,6 milj.)

Tanssii Tähtien kanssa (2,6 milj.)

Fort Boyard Suomi (2,5 milj.)

Roba (2,25 milj.)

Viiden jälkeen (2,1 milj.)

Pelkästään ilmaisen mtv-palvelun syksyyn on mahtunut yli 4 miljoonan videokäynnistyksen viikkoja ja kasvua syksyyn 2018 on tullut jopa kolmannes. Ilmaisten suoratoistopalveluiden (mtv-palvelu, Areena, Ruutu) katsotuimpien ohjelmien top-100-listalta peräti 69:ää ohjelmaa katsottiin mtv-palvelusta. Suurimmat yleisöt vähintään 75 000 keskikatsojamäärillä keränneitä ohjelmia olivat Salatut elämät, Rantabaari, Ensitreffit alttarilla ja Love Island Suomi.

"On hienoa, että MTV3-kanava viihdyttää katsojia tänäkin syksynä Suomen suurimmilla viihdeohjelmilla ja sisältömme kiinnostavat läpi kaikkien kanavien ja palveluiden. Syksyllä on nähty paljon uutta ja loppuvuodeksi on tulossa vielä lisää! Alkamassa ovat vielä mm. uutuusohjelmat Hitlist ja Luokkajuhlat sekä julkkiskausi Olet mitä syöt -ohjelmasta", iloitsee MTV:n kanavajohtaja Iina Eloranta.

