Juuso “Köpi” Kallio vuoden mediapersoonana

YleX Aamun juontaja Juuso “Köpi” Kallio palkittiin vuoden mediapersoonana musiikkialan Industry Awards -gaalassa Tampereella.

- Toimitus

“Uskomaton kunnia. On etuoikeus tehdä töitä YleX:llä, joka tarjoaa mulle joka päivä upean alustan toteuttaa itseäni juuri haluamallani hullulla tavalla. Ja kiitos kaikki kollegat sekä ystävät sen hulluuden huomioimisesta”, kommentoi Kallio.

Vuoden toimittajan palkinnon sai Anne Lainto, joka tekee Uuden musiikin X -ohjelmaa YleX:llä. Hän on saanut palkinnon myös vuonna 2017.

YleX voitti neljä musiikkialalla arvostettua Industry Awards -palkintoa Musiikki & Media -tapahtumassa Tampereella 4.10.2019. Palkinnoista kolme oli henkilökohtaisia.

YleX sai vuoden kotimaisen musiikkimedian palkinnon jo kolmatta kertaa peräkkäin.

“YleX:n tärkeä missio on tuoda nouseva musiikkilahjakkuus ja yleisö yhteen. Meillä on radiossa viikossa 32 tuntia musiikin erikoisohjelmia sekä musiikkijournalismia netissä, YouTubessa ja Instagramissa. Tämä palkinto on arvokas kunnianosoitus työstämme”, iloitsee YleX:n ohjelmapäällikkö Hanne Kautto.

YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen valittiin vuoden musiikkipäälliköksi.

“Vuoden musiikkipäällikön palkinto on hieno kunnianosoitus. Musatyötä YleX:llä tekee hieno ja intohimoinen kymmenien musatoimittajien sekä taustatekijöiden joukko. Tämä palkinto onkin alalta hieno huomio kaikkien heidän arvokkaasta työstään”, sanoo Hakanen.

Ensimmäisen kerran Musiikki & Media -tapahtuma järjestettiin tasan 30 vuotta sitten ja Industry Awards -palkintoja on jaettu vuodesta 1996. Palkintogaala on osa Suomen suurinta musiikkialan ammattilaistapahtumaa Musiikki & Mediaa.

Toimitus