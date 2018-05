Joukkorahoitusta haetaan runoudelle

Kirjallisuuden vientikeskus FILI ja Nuoren Voiman Liitto käynnistävät 18.5.2018 joukkorahoituskampanjan Mesenaatti.me-palvelussa suomalaisen runouden kääntämiseksi eri kielille. Poetry in Translation -joukkorahoituskampanjassa halukkaat voivat tukea kääntämistä lahjoittamalla summan kymmenestä eurosta aina tuhanteen euroon saakka.

- Toimitus

Esikyselyiden avulla mukaan on valittu 15 suomalaista runoilijaa, joita voidaan kääntää yhdeksälle kielelle. Mukaan on lupautunut liki 50 ammattikääntäjää. Mukana on niin edesmenneitä runoilijoitamme (mm. Saima Harmaja, Bo Carpelan) kuin nykylyyrikoitakin (esimerkiksi Henriikka Tavi ja Sirkka Turkka) lastenrunoutta unohtamatta (Kirsi Kunnas, Jukka Itkonen).

Kirjallisuusviennissä painottuvat proosa, lastenkirjallisuus ja tietokirjallisuus, eikä epäkaupalliseksi miellettyä runoutta käännetä samassa määrin. Kampanjan avulla halutaan saada suomalaisille runoille uusia lukijoita muista maista sekä tuoda esiin lyriikan kääntämisen erityispiirteitä ja kääntäjän työtä.

Joukkorahoituskampanja on käynnissä 27.8.2018 saakka, jolloin selviää kuinka monta runoa voidaan käännättää kuinka monelle kielelle syksyllä 2018. Käännökset julkaistaan saksalaisessa lyrikline.org-runoportaalissa. Tavoitteena on julkaista myös yhteisnide näistä käännöksistä.

