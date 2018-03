Facebookin kohdennettu mainonta on kaikkien etu

Facebook on joutunut ilmeisen tahattomasti myrskyn silmään, kun brittiläinen Cambridge Analytica on käyttänyt FB:n kohdennettuja mainospalveluja poliittisessa mainonnassa. Kaikki FB:n mainostajat voivat kohdentaa sanomansa erityisen tarkasti käyttäjien antamien tietojan pohjalta.

- Toimitus

Brittiläinen Cambridge Analytica (CA) on yliopistotutkijoiden avulla kehittänyt mainonnan kohdentamisen tehokkaasti FB:n kautta. Palveluja ovat käyttäneet mm. Donald Trumpin vaalikampanjan tekijät sekä Britanniassa Brexitin kannattajat kansanäänestyksen mainonnassa.Tutkijoiden menetelminä ovat ennakoiva käyttäytymistiede ja tietopohjainen mainosteknologia.

CA väittää, että se ei ole tehnyt mitään FB:n sopimusten vastaista. FB kuitenkin syyttää, että CA on sopimuksen vastaisesti imuroinut 50 miljoonan amerikkalaisen tiedot. Tarkkaa selvitystä, mitä on itse asiassa imuroitu vai onko tosiasiassa imuroitu, ei ole annettu. FB:n julkinen anteeksipyyntö on suunnattu lähinnä sijoittajille, joille kaikenlainen mediakohu on myrkkyä.

CA kertoo edelleen sivuillaan, että sillä on hallussaan 230 miljoonasta amerikkalaisesta 5000 yksittäistä tietoa, siis jokaisesta heistä. Ne on koottu siitä aineistosta, jonka FB tarjoaa käyttäjistään, ja jotka vapaaehtoisesti kertovat itsestään paljon asioita.

CA rakentaa kampanjan kohderyhmät tarkasti esimerkiksi siten, että sanoma voidaan suunnata jopa kaupunginosittain tietylle henkilöryhmälle ammatin, koulutuksen, iän, harrastuksien ja kaveripiirien mukaan. CA saa selville ennakoivan tiedon vastaanottajan poliittisesta ajattelusta, mihin on suunnattavissa sopiva mainoskampanja.

CA kertoo, että kohdehenkilöiden perustietoja käyttämällä heihin voidaan vaikuttaa ja motivoida toimimaan halutulla tavalla. Eli siis äänestämään esimerkiksi Donald Trumpia.

FB:n ja CA:n kohu on yliampuva. On kaikkien etu, että mainontaa kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Digitaalinen mainonta antaa siihen mahdollisuuden. Se on ennen muuta kuluttajan ja kansalaisten etu, koska silloin saa vastaanottaa relevanttia mainontaa ja mainostaja saa numeroihin perustuvaa hyötyä mainonnasta. Toisin kuin printtimediassa, jossa mainonta on kallista haulikolla ammuntaa. Jos digitaalinen mainonta on poliittista, niin miksi se pitäisi luokitella ikään kuin vaaralliseksi?

Toimitus