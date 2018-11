Eeva Lennon julkaisi muistelmat

Eeva Lennon julkaisi muistelmat

Ylen, Uuden Suomen ja Demarin pitkäaikaisena ulkomaankirjeenvaihtajana tunnettu Eeva Lennon, 81, oli yksi Suomen ensimmäisistä naispuolisista kirjeenvaihtajista. Elämäkerrassaan Eeva Lennon, Lontoo (Karisto, 2018) hän kertoo niin Pariisin kuin Lontoonkin vuosistaan sekä avaa maailmanpolitiikkaa ja henkilökohtaista historiaansa.

- Toimitus

Kuusi vuosikymmentä Eeva Lennon ehti raportoida Ranskan ja Englannin mullistuksista. Uran eri vaiheiden perkaamisen lisäksi Lennonin omaelämäkerta tarjoaa hänen muistojaan perheestä, ystävistä ja työtovereista, joihin lukeutui niin Suomen kuin ulkomaidenkin suurnimiä. Elämänmakuinen kirja on hengästyttävä ja perusteellinen kertomus naisesta, jonka sota-ajan lapsuus Suomessa vaihtuu ripeässä tahdissa ensin opiskelijaelämään, sitten 1950-luvun Pariisiin ja lopulta murroksessa olevaan Lontooseen.

”Olen aina ihaillut hänen elämäntyötään, mutta muistelmien lukeminen sai haukkomaan henkeä ja huutamaan ääneen: upea nainen, upea ura, upea elämä, upeat muistelmat.”

– Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat

”Eeva Lennonin kirja on kiintoisa kuvaus yhden aikakauden kansainvälisestä politiikasta aktiivisen toimittajan näkökulmasta.”

– Harri Hautala, Aamulehti

”Kertojan lahja on taito, joka ihmisellä joko on tai ei ole. Pitkäaikaisen journalistin ja kirjeenvaihtajan Eeva Lennonin elämäkerta on hykerryttävää luettavaa. [– –] Lennon kirjoittaa hauskasti, terävästi ja paikoin suorapuheisesti, mutta ilkeä hän ei ole.”

– Katja Boxberg, Talouselämä

Toimitus