Digimainontaa ostettiin 421 miljoonalla eurolla vuonna 2018

Digimainonnan osuus on suurin

Mainostajat sijoittivat Suomessa vuonna 2018 yhteensä 421 miljoona euroa digitaaliseen mainontaan. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi lähes 14 %.

- Toimitus

Digitaalisen mainonnan osuus mediapanostuksista oli 34 % ja se on edelleen suurin mediaryhmä. Mainostajien panostukset mediamainontaan vuonna 2018 olivat yhteensä 1 245,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua saavutettiin 2,3 %.

IAB Finlandin tilastoinnin mukaan digimainonta kasvoi 13,6 % ja se kasvatti markkinaosuuttaan 3,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Digitaalinen mainonta sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja televisiossa on yhteensä 122,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 29 % digimainonnan kokonaisuudesta.

Isojen kansainvälisten toimijoiden kuten Googlen ja Facebookin osuus digimainonnan kokonaisuudesta on ollut kasvussa koko vuoden 2018 päätyen 53,8 %:iin. Mediamainonnan kokonaisuudesta se on lähes viidennes. Sosiaalisen median mainonnasta Facebookin osuus on 19 % ja YouTuben 2,2 %.

Toimitus