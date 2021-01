Alma Media osti asuntokaupan alustan 10-kertaisella arvostuksella

Alma Talent Oy kasvattaa omistusosuutensa Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:ssä 80,5 prosenttiin 30.12.2020 tehdyssä osakekaupassa.

- Toimitus

DIAS Oy:n perustajayritys ja pääomistaja Tomorrow Tech myi Alma Talentille kokonaan 57,1 prosentin osuutensa. Lisäksi perustajapankit OP, Danske Bank A/S, Aktia Bank Abp ja S-Pankki Oyj myivät yhteensä 18,4 prosenttia yhtiön osakkeista. Pankkien omistukseen jää 19,5 prosenttia yhtiön osakekannasta. Aiemmin Alma Talent omisti DIAS Oy:sta 5 prosenttia.

Hankittujen osakkeiden nettovelaton kauppahinta on 14,3 miljoonaa. Lisäksi kaupan osapuolet ovat sopineet mahdollisesta lisäkauppahinnasta perustuen DIAS:in liiketoiminnan ja kannattavuuden tulevaan kehitykseen. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa. DIAS Oy:n arvoksi muodostuu siten noin 19 miljoonaa euroa eli kauppahinta oli liki kymmenkertainen liikevaihtoon verrattuna.

DIAS on vuonna 2018 perustettu digitaalisen asuntokaupan alusta, joka yhdistää asunnon ostajan, myyjän, kiinteistönvälittäjän ja pankin yhteiseen järjestelmään. DIAS on yksi ensimmäisistä Suomessa valmiiksi saaduista lohkoketjupohjaisista palveluista. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa.

Suomessa tehdään yhteensä noin 125 000 asunto- ja kiinteistökauppaa vuodessa. DIAS on mahdollistanut digitaalisen asuntokaupan vuodesta 2019 lähtien. Tällä hetkellä DIAS:in piirissä on jo yli 3000 kiinteistönvälittäjää ja asuntoluottoja myöntävä pankkisektori lähes kokonaisuudessaan. DIAS-kauppojen määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 aikana ja koronavirusepidemian myötä kiinnostus palvelua kohtaan on kasvanut.

DIAS jatkaa yrityskaupan jälkeen kaikkien osapuolten tasapuolista palvelua digitaalisen asuntokaupan arvoketjussa yhä yhtenäisemmän käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi.

- Digitaalinen transformaatio etenee vauhdilla kaikilla elämän alueilla, myös asumisessa. Alman Etuovi.com on ollut alan edelläkävijä 2000-luvun vaihteesta alkaen. Digitaalisuus on tullut kohteiden esittelyn lisäksi myös itse kauppatransaktioihin. DIAS on tuonut digitaalisen asuntokaupan kaikkien suomalaisten ulottuville muuttaen samalla alan yritysten perinteisiä liiketoimintamalleja ja toimintaympäristöä, Alma Talentin toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori sanoo ja jatkaa,

- DIAS täydentää Alman asumisen palvelukokonaisuutta ja yhdistämällä voimavaramme pystymme tuottamaan asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Se helpottaa asunnon ostajia ja myyjiä säästämällä kaupantekoon käytettävää aikaa. Samalla DIAS-palvelu tehostaa kiinteistönvälittäjien ja pankkien työprosesseja merkittävästi.

Perustajaosakas Sami Honkonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana määräajan, varmistaen toiminnan siirron Almalle.

- DIAS on onnistunut luomaan poikkeuksellisen yhteistyön koko alan kanssa ja on hienoa, että se työ saa Almasta jatkajan. Meillä on pitkä kokemus työskentelystä Alman kanssa ja uskomme, että nyt asuntokaupan digitalisaation vauhti kiihtyy entisestään, Digitaalinen Asuntokauppa DIAS Oy:n toimitusjohtaja Sami Honkonen sanoo.

Toimitus