Akvamariinin Food for Media -konsepti toimii

Food for Media keräsi sata toimittajaa tänä vuonna

Elintarvikealan lehdistöpäivä Food for Media järjestettiin huhtikuun lopulla jo 10. kertaa. Tapahtuma keräsi yhteen yli 100 toimittajaa, vaikuttajaa ja ravitsemusammattilaista tutustumaan kesäkauden kiinnostavimpiin ruokauutuuksiin. Esillä olleet uutuustuotteet ja osallistujien visiot tulevaisuuden ruokatrendeistä ennustivat, että kasvisruoan nousu ja yleistyminen on vasta alkamassa.

- Toimitus

Viestintätoimisto Akvamariinin vuosittain järjestämä Food for Media -pressipäivä pureutui tänä vuonna tulevaisuuden ruokatrendeihin. Tapahtuman yhteydessä toteutettu kysely paljasti, että ruoka-alan asiantuntijat uskovat ilmastoystävällisen, kasvispainotteisen ruuan trendin vahvistuvan entisestään seuraavien vuosien aikana.

Lähes 40 % kyselyyn vastanneista näki, että seuraavana ruokatrendeistä nousevat nimenomaan ekologisemmat ruokavalinnat. Myös yksilöllisten ruokavalioiden sekä puhtaiden, yksinkertaisten raaka-aineiden ennustettiin nousevan seuraavaksi.

– Vaikka median uutisoinnista voisi päätellä, että kasvisruokavalio on jo ihan arkipäivää, kertovat kulutustilastot muuta. Lihan kulutus on viime vuosina ollut pikemminkin kasvussa. Täysin lumetta trendi ei sentään ole: kulutustutkimusten mukaan kokonaan lihasta luopuneiden talouksien määrä on kasvanut hieman samalla, kun pienempi osuus väestöstä syö lihaa aiempaa enemmän, muistuttaa elintarvikeviestinnän asiantuntija Linda Pynnönen Akvamariinista.

Toimitus