Pauli Aalto-Setälän luotsaama Dentsu haastaa perinteiset konsulttijätit

Globaali markkinointialan raskassarjalainen Dentsu Aegis Network uskoo ihmisten valtaan ja kuluttajadataan, jota rikastetaan monialaisilla näkökulmilla. “Perinteisten liikkeenjohdon konsulttitalojen tuottama toimialadata, jota tähän asti on käytetty bisnespäätösten perustana, on auttamatta riittämätöntä”, sanoo Dentsu Aegis Networkin Suomen yksikön puikkoihin hypännyt Pauli Aalto-Setälä.

- Toimitus

Maailmassa, jossa kaikki toimialat ovat murroksessa, uudenlaista bisnestä pitää etsiä reippaalla otteella. Ne yritykset, jotka pyrkivät ylläpitämään tai skaalaamaan olemassa olevaa liiketoimintaansa, kuolevat auttamatta sukupuuttoon. Ne yritykset, jotka etsivät ahnaasti uudenlaista bisnestä, porskuttavat vielä tulevaisuudessakin.

”Uskon, että neljännen teollisen vallankumouksen vyöryttämä liiketoiminnan ja markkinoinnin murros kiihtyy. Siinä menestyy vain parhaat ja ahkerimmat yhteisöt, joilla on kansainvälinen verkosto takanaan. Maailman nopeimmin kasvava markkinointikumppani rakentaa tulevaisuutta, eikä vain auta sopeutumaan siihen”, Aalto-Setälä kiteyttää.

Vanhassa maailmassa hyvään päätökseen saattoi päästä keräämällä B2B-dataa, toimialatietoa, tutkimuksia, selvityksiä ja laskelmia. Tietoa, jota on perinteisesti saatu liikkeenjohdon konsulteilta.

Nykyään, saati tulevaisuudessa, uudet menestystarinat syntyvät toisin. Päätöksentekopöydissä on ymmärrettävä, että vallankäyttö maailmassa on mullistunut.

“Tässä ajassa valta ei ole yrityksillä. Valta on ihmisillä, jotka lopulta päättävät, mikä bisnes ansaitsee kasvaa – ja mikä kuihtua pois. Siksi yritysten johdon on entistä kriittisempää ymmärtää, mitä valintoja ihmiset tekevät, minkälaisten arvojen pohjalta he toimivat ja minkälaisia muutoksia ihmiset haluavat maailmassa ajaa,” Aalto-Setälä kuvailee.

Kuluttajalähtöinen data onkin tulevaisuuden liiketoiminnan näkökulmasta arvokkaampaa kuin toimialadata.

“Yksipuolinen tulkinta tuottaa yksipuolisia ratkaisuja, eikä moisilla tässä kompleksisessa maailmassa pitkälle pärjää. Dentsussa olemme siitä onnellisessa asemassa, että koko tekemisemme perustuu aina monialaisiin tiimeihin. Uskon, että se on ainoa järkevä tapa auttaa yritysjohtoa fiksuihin päätöksiin,” Aalto-Setälä linjaa.

