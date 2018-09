SFB uudistaa Perheyritysten liiton ilmeen

Perheyritysten liitto uudistaa ilmeensä ja verkkopalvelunsa kumppaninaan SFB Agency.

- Toimitus

”Meille on helpompaa, että sama toimisto pystyy toimittamaan kaiken eikä niin, että yksi suunnittelee ilmeen ja toinen sovittaa sen verkkosivuille”, perustelee Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten edunvalvontaorganisaatio ja vuorovaikutusverkosto. Koska liiton työ on viestimistä, välineiden ja materiaalien on oltava raikkaasti tätä päivää.

”Kannustamme jäseniämme verkottumaan, joten liiton verkkoympäristöltä vaaditaan toiminnallisuutta ja modernia ulkoasua”, Hänninen painottaa..

Toimitus