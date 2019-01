Kreab laajentaa Saksassa

Saksan johtaviin viestintätoimistoihin kuuluvan CB.e:n toimistot Berliinissä, Stuttgartissa ja Frankfurt am Mainissa liittyvät Kreabin kansainväliseen verkostoon.

- Toimitus

Yhteistyö tarjoaa molempien yhtiöiden asiakkaille uusia mahdollisuuksia sekä Saksan markkinoilla että globaalisti. Ruotsista lähtöisin olevalla Kreabilla on toimistoja jo 25 maassa.

"Teemme töitä useiden Keski-Euroopan markkinoilla toimivien tai sinne tähyävien yritysten kanssa. Verkostomme laajentuminen Saksaan on odotettu uutinen, sillä pääsemme heti hyödyntämään saksalaisten kollegojemme yhteyksiä ja osaamista", kertoo Kreabin Helsingin toimiston sisältöjohtaja Tommi Manninen.

Suomessa toimii lukuisia korkean teknologian kasvuyrityksiä, joiden markkinat ovat merkittäviltä osin maamme rajojen ulkopuolella isoissa teollisuusmaissa. Saksa on Suomen kolmanneksi suurin palveluviennin kohdemaa ja tullitilastojen mukaan Suomen vienti Saksaan saavutti vuonna 2018 uuden ennätyksen. Vaikka maidemme välinen etäisyys on lyhyt, liiketoimintakulttuurissa ja median toimintatavoissa on yllättävän suuria eroja.

"Saksalaiset organisaatiot ovat hierarkkisempia kuin suomalaiset ja mm. saksan kielellä on iso merkitys verkostojen rakentamisessa. Tähän moni tarvitsee paikallista apua ja tukea", toteaa Manninen.

Kreab Germanyn sadan hengen tiimiä johtaa CB.e:n perustajiin kuuluva Sabine Clausecker.

Toimitus