Anssi Kähärä.

Anssi Kähärä Grafian puheenjohtajaksi

Grafian syyskokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Anssi Kähärä astuu Antero Jokisen tilalle vuodenvaihteessa. Grafia jakoi kokouksen yhteydessä myös yli 100 000 euroa apurahoina.

- Toimitus

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian syyskokouksessa 29.10.2018 ravintola Southparkissa valittiin hallitukseen kolme uutta jäsentä: graafinen suunnittelija Nina Grönlund, luova johtaja Anssi Kähärä ja markkinoinnin suunnittelija Markus Nieminen. Designtoimisto Werkligin perustajiin kuuluva Anssi Kähärä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraamaan tehtävää kuusi vuotta hoitanutta Antero Jokista.

”Grafia haluaa parantaa visuaalisen viestinnän toimialan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitetta palvelee mm. kansainvälistyminen sekä alan tekijöiden aktivoiminen ja toimialan kehittäminen kotimaassa – hyvänä esimerkkinä tästä toimii Vuoden Huiput -festivaali. Nuorten jäsenten saaminen mukaan Grafian toimintaan on tärkeää: toiminnan pitää pysyä ajassa ja parhaissa tekijöissä kiinni”, Anssi Kähärä kertoo tavoitteistaan puheenjohtajana.

Syyskokouksen yhteydessä jaettiin myös Grafian kohdeapurahat. Grafia sai 101 kohdeapurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli 380 993 euroa. Apurahoja jaettiin 50 kohteelle, yhteensä 100 360 euroa. Apurahat maksetaan Kopioston kopiointikorvauksista. Hakemusten määrä laski viime vuodesta parilla kymmenellä.

Grafian apurahatyöryhmä tuki vuoden 2018 päätöksessään hankkeita, joiden lopputulokset tulevat myös suuren yleisön saataville. Julkaisuprojekteissa työryhmä arvosti jatkuvuutta. Maan tapa, jonka mukaan kustantajat laittavat tekijät hakemaan palkkionsa tai osan siitä apurahana, ei ole toimikunnan mielestä hyväksyttävä.

Apurahatyöryhmään kuuluivat: Tuomas Aatola, Leena Kisonen, Ulla Sainio, Tuija Tarkiainen ja Tommi Vasko.

Grafian kohdeapurahan saajat 2018:

Piia Aho: Kirjasuunnittelijoiden keskusteluilta, 1 500

Aunis Ahonen: Residenssimatka Uuteen-Seelantiin, 1 000

Olavi Anikari: 70 vuotta kasvotusten elämän kanssa, 2 000

Babi Brasileiro: "something left / 余 re-storytelling a diary into a space", 1 000

Johanna Bruun: Pretty Pussy series -näyttely ja katalogi, 3 000

Terhi Ekebom: Unen varjot -kuvitukset kirjaksi ja näyttelyksi, 2 000

Johannes Ekholm: Romaani nykyaikaisena kokonaistaideteoksena, 2 000

Ville Hänninen: Timo Aarniala -kirjan painokuluihin, 2 000

Taru Happonen: Teosten valmistaminen ja näyttelyiden järjestäminen, 2 000

Avi Heikkinen: Valotusaika-sarjakuva, 2 500

Saku Heinänen: Mitä sä kuvittelet! -lasten ja nuorten kuvitus- ja tarinatyöpajat, 3 000

Jonatan Hilden: Uusi Suomen kartasto – 2010-luvun Suomi kartoilla tarkasteltuna. Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus, 1 000

Jorma Hinkka: Noppaa Mallarmén kanssa – Erään runon tarina -kirja, 2 000

Emmi Jormalainen: Sanattoman kirjan painaminen, 2 000

Tuukka Kaila: Rooftop Press: Syzygy, 2 000

Joosung Kang: The Lives of Others, 1 500

Erkki Kangas: Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien killan toiminta-avustus 2019, 6 000

Krista Kärki: Pro gradu -tutkielman painokulut, 800

Juha-Pekka Kilpiö: Runouslehti Tuli & Savun painokuluihin, 5 000

Niina Koivusalo: Moment of beauty / Hetki kauneutta, 1 000

Tiina Koivusalo: Saaret–Öar–Eyar, 2 000

Tuomas Korpi: Apurahahakemus Jungle & Friends -lautapelin prototyypin julkistamiskustannuksiin, 1 000

Ilpo Koskela: Keskiaikaan sijoittuvan sarjakuva- ja proosateoksen kirjoittaminen sekä piirtäminen, 2 000

Jenni Kuokka: Apurahahakemus vanerimaalausten toteuttamiseen ja näyttelyyn, 2 000

Christoffer Leka: Sarjakuvateos Expedition Karelia, 2 500

Elina Liikanen: Hyväntekeväisyysnäyttely Heinolan Lintutalolle, 300

Kaisa Logren: Yksityisasia-teoksen taittaminen kirjaksi, 2 000

Pekka Loiri: Matka-apuraha Meksikon julistebiennaleen, 1 000

Heikki Lotvonen: Glyph Drawing Club User Guide, versio 2.0.0. -julkaisu, 1 500

Pinja Meretoja: Eläinten turvametsästä kertovan lastenkirjan kuvittaminen, 2 000

Aino-Maija Metsola: UPO (Unidentified Paper Object), 1 000

Esa Ojala: Julisteen ystävät -killan toiminta-avustus 2019, 5 000

Konsta Ojala: The Eagle has landed, 1 360

Jesse Pasanen: Grafian katutaidekilta G-Rexin vuosiavustus, 5 000

Nina Pirhonen: Lastenkirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen, 2 000

Markku Piri: Omaelämäkerran graafisen suunnitteluun ja painatukseen, 2 000

Jani Pulkka: Exploring variable type design -opinnäytetyöhön, 800

Maikki Rantala: Uusi Rajatorpan koulu – Uudenlaiset katutaiteen toteutukset suomalaisessa oppimisympäristössä, 2 000

Lasse Rantanen: Huopaaja kritisoi, 2 000

Alexander Reichenstein: Kaksi kirjaa saman kannen alla, 2 500

Annukka Repo: Kalevala: the Capture of Sampo -tarinalautapelin toteutus, 1 000

Ville Salervo: Letters from a Porcupine -näyttelytöiden suunnittelu ja toteutus, 1 000

Lille Santanen: Kriittisen suunnittelun killan toiminta-avustus 2019 , 5 000

Emma Sarpaniemi: LENA-valokuvakirja, 1 000

Eeva Sivula: Care Labels. Uniikeista vaatteista koostuva teossarja, 2 000

Linda Söderholm: Signpainting workshop 2019, 1 000

Marja Tikka: Näkymättämät-reportaasi lehdenjakajista (maisterin opinnäytteen produktio-osuus), 800

Antti Uotila: Grafiikan näyttely, 2 000

Heidi Uppa: Yhteisöllisen Keru-konseptin muotoilun ja viestinnän kehittäminen, 2 500

Ida-Maria Wikström: An eye for an I – The possible functions of material language in printed novels, 800

Toimitus