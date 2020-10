Ylen mojo-konsepti palkittiin

Ylen mobiilijournalismi- eli mojo-konsepti palkittiin Euroopan yleisradioliitto EBU:n Technology & Innovation -kisassa hopealla.

Mobiililaitteen käyttö tuotantovälineenä keventää toimittajan työtä ja kehittää journalistista kuvakerrontaa. Kevyellä tuotantokalustolla on helppo kuvata sielläkin, minne isoilla kameroilla ei pääse. Mojo-konseptiin kuuluu myös pohjoisen erikoisoloissa toimiva vakioitu kalusto, koulutuskokonaisuudet eri käyttäjäryhmille sekä työnkulkujen sovittaminen perinteisiin broadcast-järjestelmiin.

Mojo-konseptin päätekijä tekninen toimittaja Jarno Tahvanainen Yle Pohjois-Suomen toimituksesta painottaa, että erityisesti aluetoimituksissa kevyestä tuotantokalustosta on hyötyä.

“Mobiilijournalismi rikastaa kerrontaa, se antaa mahdollisuuden monenlaiseen ilmaisuun, johon perinteinen tv-kamera ei pysty. Kalustoa on helppo käyttää yksin, joten reagointivalmius kasvaa.”

Mojo-konseptia on Ylessä kehitetty määrätietoisesti vuodesta 2016 lähtien ja Ylen aluetoimituksissa mobiilijournalismi on tärkeä osa sisällöntuotantoa. Mojoa käytetään reilut parisataa kertaa joka kuukausi. Luku pitää sisällään mobiilikuvaamisen, editoinnin ja kännyköillä tehdyt videosuorat.

“Kuka tahansa yleläinen voi lähettää työpuhelimestaan videohaastattelun tv-uutisiin, tai pelkän ääniraidan radion audiotietokantaan napin painalluksella. Tämä vapauttaa resursseja, ja sitä kautta sisältöjä voi käsitellä laajemmin ja monipuolisemmin”, Jarno Tahvanainen kuvailee.

Korona-aikaan toimittajien etätyöskentely on helppoa, kun jokaisella on tarvittaessa kotikäytössä kamera sekä selainpohjainen videon editointityökalu ja työnkulut toimivat. Korona on lisännyt mobiilijournalismia Ylessä ja muualla maailmassa.

“EBU:n tunnustus kertoo, että meillä tehty työ on Euroopan laajuisesti merkittävää. Samalla tämä oman työn ohessa tuotettu innovaatio muistuttaa siitä, että muuttuvassa mediaympäristössä sisältöjen ja toimintatapojen innovointi on meidän kaikkien yhteinen asia”, sanoo Yle Innovaatiot -osaston kehityspäällikkö Jouni Frilander, joka on auttanut Mojo-kehitystyötä edistävissä kokeiluissa ja edistää Ylen ja EBU:n teknologiatiedonvaihtoa Technical Liaison Officer -roolissa.

Euroopan yleisradioliitto EBU palkitsee jäsenyhtiöidensä kehittämiä teknisiä ratkaisuja. Technology & Innovation Award -voittajat julkistetaan EBU:n Technical Assembly -tapahtumassa, joka järjestettiin tänä vuonna virtuaalisesti 6.–7.10. Palkittavia ratkaisuja voivat esittää EBU:n jäsenet ja työryhmät. Voittajat valitsee EBU:n Technical Committee.

