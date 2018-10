Yle teki virtuaalielokuvan Areenan Youtubeen

Yle teki virtuaalielokuvan Areenaan Youtuben kautta

Hullujen hautausmaa on virtuaalinen, huima sukellus sadan vuoden takaiseen mielisairaalamaailmaan ja hoitomenetelmien historiaan. Se on Ylen ensimmäinen käsikirjoitettu, arkistoaineistoon perustuva 360- ja 3D-tekniikalla tehty virtuaalielokuva.

Hullujen hautausmaa on koettavissa Yle Areenan Youtube-tilillä (linkki). VR-lasien avulla katsoja pääsee uppoutumaan täysin moniaistisen teokseen. Katsoja/kokija on sairaalassa itse ja elokuvan tapahtumat ympäröivät hänet. Elokuvassa katsoja tutustuu 1900-luvun alun uusimpiin hourujenhoitomenetelmiin kuten lobotomiaan, sähköshokkiin ja kestonarkoosiin.

Tarina on rakennettu Pitkäniemen sairaalan historiikin, potilasarkistojen sekä Ilkka Taipaleen ja Eero Elomaan toimittaman Psykiatrian hoitomuodot 1900-luvulla -kirjan pohjalta.

“Hullujen hautausmaassa kaikki – roolisuoritukset, lavastus, maskeeraus, kuvaus, tilaääni ja leikkaus on tehty uusin tavoin katsojan ja immersiivisen tarinankerronnan ehdoilla”, kertoo ohjauksesta ja VR-toteutuksesta vastaava Tomi Paijo.

Elokuvassa on yhdistetty draamakuvausta ja peliteknologiaa. Sen maailmassa on yhdistetty oikeaa rekvisiittaa ja 3D-mallinnoksia. Näyttelijät on kuvattu stereoskooppisesti ja autenttisen sairaalamiljöön rakentamisessa on käytetty Unreal Engine -pelimoottoria.

“Elokuva on tehty Ylessä kokeiluna ja esimerkiksi mukana oli myös talkoohengessä näyttelemään lähteneitä yleläisiä. Silti lyhyenkin VR-elokuvan materiaalin ja työn määrä on valtava”, Paijo kertoo.

Hullujen hautausmaan ensiesitykset koettiin LIFT Helsinki -tapahtumassa Kaapelitehtaallla lokakuun puolivälissä.

