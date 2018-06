Yle Sekasin-hanke voitokkaana

Nuorten mielenterveyskysymyksiä käsitellyt Sekasin äänestettiin voittoon Prix Jeunesse -kilpailufestivaaleilla 30.5. Saksan Münchenissä.

- Toimitus

Prix Jeunesse on joka toinen vuosi järjestettävä lasten- ja nuortenohjelmiin keskittyvä kilpailufestivaali.

Sekasin voitti pääpalkinnon kilpailun vuorovaikutteisten ohjelmien Interactivity-sarjassa. Sarjaan osallistui monimediaisia lastenohjelmia ja sarjoja, joilla oli mm. verkkosivustoja, vuorovaikutteisia tv-sarjoja, pelejä ja mobiilisovelluksia.

Kilpailun voittaja äänestettiin Munchenissä esitysten perusteella.

Sekasin on Ylen nuortenohjelmien vuoden 2016 hanke, joka käsitti draamasarjan, somekampanjan sekä chat-palvelun. Sarjan monimediainen konsepti oli ainutlaatuinen, ja se on ollut esillä ja menestynyt jo aiemminkin kansainvälisillä festivaaleilla, kuten Inputissa, Japan Prize-, Smart Fipa- ja Munchen Mediantage -tapahtumissa. Prix Europassa 2016 se tuli toiseksi sarjassa sarjassa Best European Online Project 2016.

Sekasin-hanke tehtiin yhdessä kotimaisten mielenterveysjärjestöjen kanssa. Yhteistyön perinnöksi jäi Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä sekasin247.fi -chat.

Ylen Sekasin-sarja ja kampanja saa jatkoa tämän vuoden marraskuussa.

Suomessa kampanja voitti vuonna 2017 lasten- ja nuortenohjelman Kultaisen Venlan ja se on palkittu myös Valtakunnallisella mielenterveyspalkinnolla vuonna 2016.

