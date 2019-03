Yle saa pitää Panama-paperit salassa

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä niin sanottuja Panaman papereita koskevassa asiassa. Verohallinto vaati Yleä luovuttamaan sille Panaman veroparatiisivuotoon liittyvää aineistoa. KHO ratkaisi asian Ylen eduksi, eli Yle ei joudu luovuttamaan panamalaisesta asianajotoimisto Mossack Fonsecasta vuodettua materiaalia.

KHO perusti päätöksensä tiedonsaantioikeuteen verotusmenettelylain perusteella. KHO:n mukaan vertailutietotarkastuksen pitää kohdistua kirjanpitoon tai muuhun aineistoon, joka on keskeisessä asemassa verotarkastuksessa. KHO:n mukaan tämä edellytys ei täyttynyt. Verottajalla ei ole päätöksen mukaan oikeutta vaatia suurta määrää yksilöimättömiä tietoja. Verottaja ei ole KHO:n mukaan yksilöinyt sellaista asiaa, jonka käsittelyä varten vaaditut tiedot olisivat olleet voineet olla tarpeen.

“Olemme alusta asti puolustaneet järkähtämättä sananvapautta, joka yhdessä lähdesuojan kanssa on koko länsimaisen demokratian ytimessä. Tässä on kyse ei vain journalismin vaan myös sananvapauden ja demokratian kannalta keskeisistä periaatteista. Pitkällä tähtäimellä papereiden luovuttaminen heikentäisi lähdesuojaa ja kynnys sen rikkomiseksi madaltuisi. Se että tämä prosessi on nyt saatu päätökseen on tärkeää paitsi Ylelle, myös koko suomalaiselle medialle”, sanovat Ylen vastaavat toimittajat Ville Vilén ja Marit af Björkesten.

Panama-paperit ovat noin 11,5 miljoonaa asiakirjaa, jotka ovat peräisin panamalaisesta asianajotoimistosta Mossack Fonsecasta. Se on yksi maailman suurimmista veroparatiisipalveluita tuottavista yrityksistä.

Alun perin ne luovutettiin lähdesuojan turvin saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -lehdelle. Tutkivien toimittajien järjestö ICIJ tuli mukaan tutkimustyöhön myöhemmin ja sitä kautta Ylen kaksi toimittajaa perehtyi papereihin. Kaikkiaan lähes 400 toimittajaa 80 maasta tutki aineistoa kuukausien ajan.

Verohallinto vaati Yleä luovuttamaan Panama-paperien lisäksi kaiken aihetta käsitelleiden MOT- ja Spotlight-ohjelmien tekoon liittyvän toimituksellisen tausta-aineiston. Verottaja vetosi säännöksiin sivullisen erityisestä tiedonantovelvollisuudesta ja aineiston esittämisvelvollisuudesta verotarkastuksessa. Yle vei asian hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon vaatimukset vuoden 2017 elokuussa. Verohallinto vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

