Yle ja Olympiakomitea näyttävät pienet lajit

Suomen monipuolisin urheilutapahtuma SM-viikko kokoaa yhteen tuhansia eri urheilulajien edustajia kisaamaan Suomen mestaruuksista. Yle ja tapahtuman oikeuksien haltija Suomen Olympiakomitea ovat jatkaneet SM-viikon kumppanuussopimusta vuosille 2019–2021.

- Toimitus

SM-viikko kokoaa aikuisten eri lajien kilpailut samaan ajankohtaan yhdelle paikkakunnalle. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Olympiakomitea, Yle, lajiliitot ja isäntäkaupunki. Kilpailujen järjestämisvastuu on lajeilla. Vuoden 2019 SM-viikko järjestetään kuluvan vuoden tapaan Vantaalla 3.–7. heinäkuuta.

“SM-viikko mahdollistaa pienempien urheilulajien näkymisen suurelle yleisölle. Pienillä lajeilla on harvoin mahdollisuus järjestää tai päästä edes osallistumaan näin isoon kokonaisuuteen. SM-viikosta on muodostunut hieno urheilutapahtuma suomalaisille”, Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen toteaa.

“Satsaukset SM-viikkoon ovat merkittävät niin meille kuin Ylelle, ja näemme viikon tärkeäksi osaksi urheilukulttuurin edistämistä. Ylen sitoutuminen SM-viikkoon on meille arvokasta juuri sen vuoksi, että pienemmät lajit saavat poikkeuksellista näkyvyyttä. Yhteistyössä vahvistamme ja kehitämme tapahtumaa, jolla on mahdollisuus kasvaa kansallisesti merkittäväksi ilmiöksi”, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo.

Monivuotinen sopimus tarjoaa tilaisuuden kehittää SM-viikkoa entisestään. Tapahtumasta halutaan yhtenäisempi kokonaisuus ja tv-toteutuksen rinnalle rakennetaan verkkotarjontaa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa kirjoa perinteisiin ja suurempiin lajeihin – ehkä uudenlaisia SM-kilpailumuotoja etsimällä.

Tulevaisuudessa SM-viikko järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä talvi- että kesätapahtumana. Olympiakomitea aloittaa marraskuussa isäntäkaupunkien haun vuosien 2020 ja 2021 tapahtumille.

SM-viikon idea on lähtöisin Ruotsista, jossa SM-veckan on merkittävä festivaali. Suomessa SM-viikko on järjestetty kolmesti. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Tampereella talvella 2016, jolloin mukana oli 22 lajia ja 1 500 urheilijaa. Heinäkuussa 2017 lajikirjo oli kasvanut lähes 30:een ja urheilijoita oli mukana lähes 3 000. Vuosien 2016–2018 aikana SM-viikoilla on ollut edustettuina kaikkiaan 40 lajia.

Toimitus