Vuoden aikakauslehtimainos 2019 muistuttaa roskaamisen haitallisuudesta

Aikakausmedian Editkilpailussa parhaana aikakauslehtimainoksena palkittiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä Pidä Saaristo Siistinä ry:n mainos ”Suomen roskakalat”.

Perusteluissaan tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti viestin onnistuneeseen välittämiseen:

”Tärkeä ja ajankohtainen mainos avautuu katsojalle ensisilmäyksellä, mutta tarjoaa ammennettavaa useammalle katselu- ja lukukerralle. Kollektiivinen vastuu tuodaan esiin leikkisällä tavalla, minkä ansiosta mainos ei herätä katsojassa torjuntaa tai vastareaktiota. Moneen käyttöön soveltuva kuvitus herättää ajattelemaan ja saa jopa viemään viestiä spontaanisti eteenpäin.”

Vuoden aikakauslehtimainos 2019: Suomen roskakalat

Mainostaja: Pidä Saaristo Siistinä ry

Tiedottajat: Nora Forsman, Ida Sandberg ja Veera Säilä

Mainostoimisto: Tmi Kuisma Väänänen

AD: Kuisma Väänänen

Copywriter: Akseli Kouvo

Julkaistu: Mainostaja, Ympäristö ja Terveys

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjassa ehdokkaina olivat Aikakausmedian ja Markkinointi&Mainonta -lehden Kuukauden aikkarimainos -kisassa mukana olleet ja Aikakausmedia ADS:n kautta välitetyt mainokset. Tuomariston arvioitavana oli noin 100 mainosta viime vuodelta. Shortlistalle pääsivät voittajan lisäksi Aurinkomatkojen mainossarja "Vastuullisuus kuuluu pakettiin" ja Oatlyn "It’s like you know what, but made for you know who".

Tuomaristoon kuuluivat valokuvaaja Juha Arvid Helminen, MARK Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, Dentsu Aegis Networkin Media Specialist Niina Mökkönen, Valores Consultin markkinointitutkija, semiootikko Vaula Norrena, Unilever Finlandin markkinointipäällikkö Ilse Siekkinen sekä TBWAHelsingin AD Juha Takalo. Tuomariston puheenjohtajana toimi Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

”Puhutaan rahasta” oli paras markkinoinnillinen ratkaisu

Markkinoinnillinen ratkaisu aikakausmediassa -sarjan voitti Nordean millenniaalinaisille suunnattu kampanja ”Puhutaan rahasta”. Sarjan valintakriteereissä painotettiin erityisesti monikanavaisen aikakausmediamainonnan erityispiirteiden onnistunutta hyödyntämistä.

Tuomaristo perusteli valintaansa näin:

”Nordea onnistui Puhutaan rahasta -kampanjallaan tarjoilemaan usein vaikeiksi tai epäkiinnostaviksi koetut raha- ja pankkiasiat millenniaalinaisille upean arkipäiväisellä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Keinovalikko huomio kohderyhmän mediankäytön erityispiirteet, ja tärkeä aihe hyötyi monipuolisesta käsittelystä: natiiviartikkeleissa, vaikuttajayhteistyössä, printtiadvertoriaalissa, podcasteissa ja chatfiction-sarjassa tuotiin esiin omaan taloudenhallintaan liittyviä asioita useista eri näkökulmista. Tyylikkäästi toteutettu ja yhteiskunnallisesti tärkeä kampanja!”

Kampanja näkyi muun muassa Trendin ja Lilyn somekanavissa ja Lily.fissä, vaikuttaja Anna Kauhalan Anna Vihervaarasta -blogissa sekä Trendi-lehdessä. Kampanjan toteutti A-lehdet.

Vuoden 2019 markkinoinnillinen ratkaisu aikakausmediassa: Puhutaan rahasta

Mainostaja: Nordea

Joni Ruotsalainen, Senior Marketing Partner

Camilla Nurmilehto, Business Developer, Digital Wealth

Katri Eranti, Marketing Partner

Kaisa Laakkonen-Långbacka, Digital Performance Specialist,

Anssi Soini, Marketing Partner

Pia Vepsä, Senior Marketing Partner

Tanja Eronen, Co-Head of investment Products

Teemu Inha, Product owner, Consumer Credit

Tom Miller, CEO, Nordea Kiinnitysluottopankki

Suunnittelu: A-lehdet

Katri Abrahamsson, Myyntiryhmäpäällikkö

Päivi Vaipuro, Myyntijohtaja

Iida Kiviranta, AD

Jenni Jokela, AD

Hanna Haavisto, Planner

Tiia Salomaa, Planner

Mari Karsikas, Päätoimittaja

Christina Boman, Konseptisuunnittelija

Anna Kauhala, Vaikuttaja

Sarleena Kinanen, AD

Laura Friman, Toimittaja

Janne Vainiomäki, Producer

Valinnan teki sama tuomaristo kuin Vuoden aikakauslehtimainos -sarjassa.

Vuoden aikakausmediamainostaja Fiskars Group kasvatti mainospanostuksiaan aikakauslehtiin

Kolmantena mainonnallisena sarjana Editkilpailussa palkittiin Vuoden aikakausmediamainostaja. Sarjan voittaja vuonna 2019 on Fiskars Group, joka on tuomariston mukaan tehnyt laadukasta, hyvin huomattua ja lukijoille mieluisaa mainontaa jo vuosia.

Vuonna 2019 Fiskars Group kasvatti panostuksiaan aikakauslehtiin Iittalan, Arabian ja Fiskarsin brändeillään, ja kasvun myötä aikakauslehdet saivat entistä suuremman roolin mainostajan mediamixissä.

Vuoden aikakausmediamainostajan valitsee vuosittain Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä, jossa on edustettuna kaikkien suurimpien aikakausmediakustantajien mediamyyntijohto. Puheenjohtajana myös tässä sarjassa oli Aikakausmedian Outi Itävuo.

