Venäjä kontrolloi räikeästi kansalaistensa viestintää

Venäjän hallitus on viime vuosina järjestelmällisesti rajoittanut lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta keskittyen yhä enemmän kansainvälisiin alustoihin, kuten Googleen, Facebookiin ja Twitteriin, toteaa Toimittajat Ilman Rajoja -järjestö (RFS) tuoreessa Venäjän Internet-sensuuria ja valvontaa koskevassa raportissaan.

- Toimitus

Raportissa ”Taking Control? Internet Censorship and Surveillance in Russia”, RSF os seurannut Internet-sensuurin kehitystä Venäjällä siitä lähtien kun Vladimir Putinia vastaan ​​joukuussaa 2012 käynnistettiin suurmielenosoitukset. Venäjällä on lukuisia lakeja, joiden tarkoituksena on kieltää tietty sisältö, lisätä tietoliikenteen seurantaa ja tehdä nimettömästä online-viestinnästä mahdotonta. Raportin mukaan kriittisiä toimittajia painostetaan. Viranomaiset yrittävät hiljentää yksittäisiä toimittajia ja bloggaajia. Venäjän joukkoviestintää ja verkkomediaa valvotaan SORM -järjestelmällä (Система оперативно-разыскных мероприятий eli System for Operative Investigative Activities ).

RSF kehottaa Googlea, Twitteriä ja Facebookia vastustamaan Venäjän hallitusta, joka loukkaa systemaattisesti lehdistön- ja ilmaisunvapautta. Näiden yritysten on suoritettava ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -toimintaa ja sitouduttava vastustamaan valtioiden kaikkia vaatimuksia sensuroida Internetiä tai sisällön valvontaa tavalla, joka loukkaa ihmisoikeuksia, raportissa todetaan.

"Toteuttamalla väestön joukkotarkkailua ilman perusteltua syytä Venäjän hallitus rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen tai lehdistönvapauteen", kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön toimitusjohtaja Christian Mihr.

”Kansainvälisten alustojen, kuten Google, Facebook ja Twitter, on otettava selkeä kanta tässä tilanteessa. Ne eivät saa työskennellä yhdessä Venäjän viranomaisten kanssa, tallentaa käyttäjien henkilötietoja Venäjälle tai estää tietyn sisällön julkaisemista, mikä merkitsee sensuroijien työn suorittamista niiden puolesta. Tämän vuoden Internetin hallintofoorumin isäntänä Saksan hallituksen pitäisi tehdä kaikki voitavansa estääkseen Venäjän aikomusta pilkkoa Internet pienempiin valtion kontrolloimiin verkkoihin", Mihr toteaa raportin julkistamistilaisuudessa Berliinissä.

Toimitus