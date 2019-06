Vasemmistolaiset luottavat eniten Ylen ja Hesarin uutisiin

Vasemmistolaiset luottavat eniten Yleisradion ja Helsingin Sanomien uutisiin, todetaan Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2019 -kyselytutkimuksessa. Oikeistoon itsensä liittävät pitävät luotettavimpina maakuntalehtiä, Talouselämää ja Taloussanomia sekä Suomen Kuvalehteä että Kauppalehteä.

- Toimitus

Kyselyssä ei selvitetty viestimien sisällön poliittisuutta, mutta yleisön vastauksista voinee päätellä, että Yle ja HS ovat sisällöllisesti kallellaan vasemmalle.

Keskustaan itsensä asemoivat pitävät kaikkia viestimiä luotettavimpina kuin vastaajat keskimäärin.

Suomalaisista jo yli puolet ilmoittaa verkon olevan heidän pääasiallinen uutislähteensä. Verkon asema pääasiallisena uutislähteenä on vahvistunut samalla, kun painettujen lehtien rooli on jatkuvasti heikentynyt. Myös pelkän sosiaalisen median ja blogien suosio pääasiallisena uutislähteenä on kasvanut tasaisesti. Sosiaalisella medialla on nyt yhtä suuri osuus pääasiallisena uutislähteenä kuin painetuilla lehdillä eli 9 prosenttia, todetaan Media-alan Tutkimussäätiön julkaisemassa tiedotteessa.

Uutislähteiden käyttö on eriytynyt selvästi ikäryhmittäin. Erityisesti alle 55-vuotiaille verkko on pääasiallinen uutislähde, kun taas tätä vanhemmille se on televisio. Sosiaalisella medialla ja blogeilla on jalansijaa erityisesti nuorimmassa ikäluokassa. Vanhimmassa ikäluokassa painetut lehdet ovat television ohella pääasiallinen uutislähde.

Reuters Institute Digital News Report vertaa uutisten käyttöä 38 maassa. Tutkimus tehdään vuosittain, ja Suomi on ollut mukana vuodesta 2014. Tiedot perustuvat kyselyyn, johon kussakin maassa osallistuu noin 2 000 vastaajaa.

