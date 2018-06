Urheilun mediaoikeuskiistan vuoksi Yle TV2 sulkeutuu Virossa

Yle joutuu estämään Yle TV2 -kanavan edelleenlähettämisen Viron kaapeli- ja iptv-verkoissa. Syynä ovat kanavan urheiluohjelmien mediaoikeudet.

- Toimitus

Urheilutapahtumien mediaoikeuksien myyjät ovat vaatineet Yleä estämään Yle TV2 -kanavalla esitettävien urheilutapahtumien näkyvyyden Virossa, koska Ylellä ei ole oikeuksia esittää niitä Suomen rajojen ulkopuolella. Lisäksi samoja urheiluoikeuksia on myyty yksinoikeudella myös jakelijoille Viroon. Tapahtumien näkyminen Ylen lähetyksissä loukkaisi näiden jakelijoiden yksinoikeuksia.

Virossa puolestaan ei pystytä teknisesti estämään kaikkien vaadittujen Yle TV2:n urheilutapahtumien näkyvyyttä niiden suuren määrän takia. Siksi Yle on päätynyt luopumaan koko Yle TV2 -kanavan edelleenlähettämisestä Viroon. Edelleenlähettäminen päättyy toukokuun loppuun mennessä.

Tällä hetkellä Yle TV1 ja Yle TV2 ovat kolmen virolaisen kaapelioperaattorin jakelussa.

Ylen kanavien näkyvyydestä Virossa on sovittu niin sanotun UBO-yhteistyön puitteissa. UBO (Union of Broadcasting Organizations) on vuonna 1985 perustettu yleisradioyhtiöiden yhteisö, jonka avulla hallinnoidaan jäsenyhtiöiden kanavien edelleenlähettämistä kaapeli- ja ip-tv-verkoissa kotimaan rajojen ulkopuolella.

Yle on ollut mukana UBO-yhteistyössä jo 1980-luvun lopulta. Ylen kanavien edelleenlähettämisestä Viron kaapeliverkoissa on sovittu 1990-luvulta alkaen.

Yle TV1 -kanava näkyy Virossa jatkossakin.

Ylen ulkomailla katsottavissa ja kuunneltavissa olevia sisältöjä voi edelleen seurata Yle Areenan kautta myös Virossa.

Yle on myös toteuttamassa vuoden 2018 aikana ns. siirrettävyyden (portabiliteetti) Yle Areenassa. Sen jälkeen vakituisesti Suomessa asuvat voivat seurata kaikkia Ylen sisältöjä Yle Areenan kautta EU-alueella.

Toimitus