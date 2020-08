Schibsted maksoi hurjan hinnan Oikotiestä

Schibsted osti keskikesän helteillä Sanomalta digitaalisia markkinapaikkoja tarjoavan Oikotien hurjan kovalla hinnalla, kerroin 6,7 kertaa liikevaihto. Johtavia pohjoismaisia markkinapaikkoja operoiva Schibsted on toiminut Suomessa Tori.fi -kauppapaikallaan jo yli vuosikymmenen ajan. Oikotien oston kautta yhtiö tähtää toimintansa laajentamiseen Suomessa, panostaen erityisesti kasvuun ja kunnianhimoiseen innovointiin.

Schibsted on johtava markkinapaikkatoimija Pohjoismaissa ja Tori.fin omistaja. Oikotien kauppahinta on 185 miljoonaa euroa.

Tori ja Oikotie yhteensä yli 44 miljoonalla kuukausittaisella vierailulla muodostavat uuden verkon markkinapaikkojen johtavan toimijan Suomeen. Tori on Suomen johtava yleinen markkinapaikka verkossa, kun taas Oikotie on markkinajohtaja työpaikkailmoituksissa ja sillä on vahva markkina-asema asuntoilmoituksissa.

Oikotie ja Tori jatkavat edelleen omina brändeinään, työskennellen tiiviisti yhdessä yhteisessä organisaatiossa Schibsted Marketplaces Finlandin alla. Kokonaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Lystimäki.

“Suomi on ollut Schibstedin kotimarkkina jo yli vuosikymmenen ajan, ja nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus laajentaa toimintaamme täällä ja osoittaa sitoutumisemme Suomen markkinaan. Yrityskauppa tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä sitä mitä teemme parhaiten: kehittää erinomaisia digitaalisia palveluita. Torin ja Oikotien, kahden johtavan suomalaisen brändin voimin meillä on poikkeuksellista vahvuutta ja osaamista kehittää entistä parempia palveluita suomalaisille asiakkaille. Yhdessä Oikotien kanssa tavoitamme joka kuukausi yli puolet suomalaisista elämän tärkeiden päätösten äärellä”, Lystimäki kertoo.

Oikotielle Schibsted on strateginen ja sitoutunut omistaja, jossa yhdistyvät Suomen markkinan tuntemus ja vaikuttava historia pohjoismaisilla markkinoilla sekä markkinapaikoilla globaalisti.

“Me Oikotiellä olemme hyvin iloisia tullessamme osaksi Schibstediä, jonka DNA:ssa ja liiketoiminnan ytimessä ovat digitaaliset markkinapaikat. Pääsemme työskentelemään markkinapaikkojen huippuosaajien kanssa niin Suomessa kuin muualla Pohjoismaissa kehittäessämme Oikotien tarjontaa ja tuodessamme uusia palveluita Suomen markkinalle erityisesti asumisen ja rekrytoinnin osalta. Tämä on huippuyhdistelmä!”, iloitsee Oikotien liiketoimintajohtaja Marja-Leena Tuomola.

Tavoitteena kasvu Oikotien ja Torin voimin

Schibsted aikoo jatkossa investoida sekä Oikotiehen että Toriin, keskittyen erityisesti tuote- ja teknologiakehitykseen. Yhtiö keskittyy sekä yrityksille että kuluttajille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja aikoo tuoda markkinoille entistä parempia tai jopa täysin uusia ratkaisuja. Tulevaisuudessa Schibsted pyrkii vahvistamaan molempien brändien asemaa ja laajentamaan toimintaansa Suomessa.

“Vaikka ajat ovat haastavia, näemme, että tämä markkina on täynnä mahdollisuuksia. Odotamme jo innolla, että pääsemme toivottamaan tervetulleeksi Oikotien hienon tiimin ja aloittamaan kahden vahvan brändin osaavan henkilöstön yhteisen taipaleen. Yhdessä voimme muuttaa perinteisen ilmoitusmarkkinan uuden sukupolven markkinapaikoiksi”, Lystimäki päättää.

Oikotie

11 miljoonaa kuukausittaista vierailua

Liikevaihto 2019 (pro forma): 27,6 milj. euroa (2018: 26,3 milj. euroa)

Liikevoittomarginaali (EBITDA, pro forma) 2019: 34 % (2018: 32 %)

Työntekijöitä kesäkuun 2020 lopussa: 93



Tori.fi

Yli 33 miljoonaa kuukausittaista vierailua

Liikevaihto 2019: 10,2 milj. euroa (2018: 9,6 milj. euroa)

Liikevoittomarginaali (EBITDA) 2019: 8 % (2018: 1 %)

Työntekijöitä kesäkuun 2020 lopussa: 75

