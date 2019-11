Oikeuskansleri ei tutki verotietojen julkistamiskantelua

Medialiitto ja Suomen Journalistiliitto ovat vaatineet oikeuskansleria estämään verotietojen julkistamiskiellon. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on päättänyt, että hän ei tutki Verohallinnon menettelyä salata osa toimittajille toimitetuista verotiedoista. Oikeuskansleri ei ryhdy tutkimaan kantelua, jos siinä tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta.

Verohallinnolta voi pyytää valituskelpoisen päätöksen, jos journalistiseen tarkoitukseen toimitetut tiedot eivät ole riittäviä. Tämän jälkeen asiaan voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Verohallinto on antanut kansalaisille mahdollisuuden kieltää verotietojensa luovuttamisen tiedotusvälineille EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Missään muussa EU-maassa verotietoja ei saa luovuttaa medialle. Tietosuoja-asetusta Suomessa noudatetaan kauttaaltaan mallikelpoisesti, joten on todennäköistä, että verotietojen luovuttaminen medialle tiukkenee entisestäänkin, mikä on kansalaisten yksityisyyden suojan kannalta oikeudenmukainen menettely.

