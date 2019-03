Muumilaakso yllätti suosiollaan

Suomalaiset ovat ottaneet uuden Muumilaakson vastaan yllättävän hyvin. Sarjan ensimmäinen jakso on tähän mennessä saanut Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa yhteensä 1,38 miljoonaa katsojaa.

- Toimitus

Muumilaakso on yksi Ylen kaikkien aikojen satsauksista. Yle on myös sarjan ensimmäisenä tilaajana ollut mukana tuotannossa alusta asti.

“On hienoa nähdä, että haastava projekti on saatu laadukkaasti maaliin ja kiinnostusta sekä rahoitusta on löytynyt ympäri maailman. Sarjan hyvä vastaanotto lämmittää: rakastettu teos ja tunnetut muumihahmot ovat kova paikka taitavimmillekin tekijöille. Nyt tuntuu, että olemme kaikki onnistuneet erinomaisesti”, sanoo Ylen Luovat sisällöt -yksikön johtaja Ville Vilén.

Muumilaakson ensimmäinen jakso Pikku Myy tuli taloon julkaistiin Yle Areenassa / Arenanissa maanantaiaamuna 25.2. ja samana iltana Yle TV2:ssa, ruotsiksi Mumindalen esitettiin Yle Femillä 26.2.

Televisiossa suomenkielinen ensiesitys sai keskimäärin 597 000 katsojaa. Ensiesitysten ja uusintojen myötä ensimmäisen jakson kokonaiskatselu nousi tv:ssä muutamassa päivässä 1 188 000 lukemiin.

Yle Areenassa keskikatsojamäärä on ensimmäisen neljän päivän jälkeen jo lähes 200 000. Ensimmäiselle jaksolle on kertynyt Areenassa katseluita ennennäkemättömällä vauhdilla. Muumilaakso on kovaa kyytiä kirimässä Areenan kaikkien aikojen katsotuimmaksi sisällöksi.

Muumilaakso-sarjan tuotannosta vastaa suomalainen Gutsy Animations -yhtiö ja sarjan taiteellinen ohjaaja Marika Makaroff. Muumilaakson ohjaa Oscar®-palkittu Steve Box, käsikirjoituksesta vastaavat Mark Huckerby ja Nick Ostler ja tuottaja on John Woolley.



Muumihahmojen ääninäyttelijöinä on joukko suomalaisia huippunimiä, ja sarjan alkuperäisestä musiikista vastaavat säveltäjät Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen. Lisäksi sarjan jokaisessa jaksossa kuullaan musiikkia kansainvälisiltä huippuartisteilta.

Toimitus