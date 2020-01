MTV3 oli vuoden 2019 tavoittavin kanava ja jääkiekon MM-finaali koko vuoden katsotuin ohjelma

MTV3 oli koko väestön laajimmin viikkotasolla tavoittava kanava vuonna 2019. Suomalaiset sai tv:n ääreen erityisesti MM-jääkiekko ja lukuisat viihdeohjelmat. Vuoden 2019 katsotuin ohjelma oli jääkiekon MM-finaali.

- Toimitus

MTV3-kanavaa katsoi keskimäärin 3,67 miljoonaa suomalaista viikossa, kun TV1:tä katsoi 3,49 miljoonaa ja Nelosta 3,39 miljoonaa. MTV3 on omassa kohderyhmässään 15-64-vuotiaat prime timen katsotuin kanava 19,0 % osuudella ennen TV1:tä (17,7 %) ja Nelosta (12,6 %).

Myös Sub on pitänyt paikkansa kolmanneksi katsotuimpana kaupallisena kanavana selvällä erolla seuraavaan, Jimiin. Subin ja Jimin katseluosuudet koko vuorokauden osalta olivat 6,5 % ja 5,7 % 15-44-vuotiaiden kohderyhmässä. AVA oli toiseksi katsotuin naisille suunnatuista kanavista heti Livin jälkeen.

Mainosaikaa myyviä yhtiöitä tarkasteltaessa MTV:n kaupallinen katseluosuus oli selvästi korkein, 42 % (15-64-vuotiaat, prime time). NelonenMedia tuli toisena 33,8 %, Discovery Network Finland ylsi 16,4 %:iin ja FOX Network Group 7,4 %:iin. Osuudet muuttuivat vain hieman edellisvuodesta.

Suoratoistopalvelujen käyttö ja onlinekatselu määrä kasvoi vuonna 2019 entisestään. Erityisen suurta se on nuorissa kohderyhmissä. Alle 25-vuotiaiden kohderyhmässä jo viidennes kaikesta MTV:n sisältöjen katselusta tapahtuu mtv- ja C More -palvelujen kautta. Nuoret katsoivat palveluista eniten päivittäisdraamaa ja realitysarjoja, erityisesti Salattuja elämiä, Rantabaaria ja Love Island Suomea.

MTV Uutiset on tavoittavin kaupallinen uutismedia. MTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat MTV3-kanavalla tavoittavat 2,7 miljoonaa suomalaista viikottain. Lisäksi MTV Uutiset Live on ponnistanut suoraan mtv-palvelun katsotuimpien ohjelmien joukkoon.

Vuoden 2019 katsotuin ohjelma oli Suomelle voiton tuonut jääkiekon MM-finaali keväällä. Se sai MTV3-kanavalla ja C More Sport 1:llä keskikatsojamääräksi yhteensä 2,4 miljoonaa ja nousi myös katsotuimmaksi jääkiekon MM-otteluksi kautta aikojen. Huomioiden kaikki päätelaitteet ottelun keskikatsojamäärä oli huimat 2,54 miljoonaa. Jääkiekkofinaalin katsojamäärät päihittivät jopa perinteisesti katsotuimman ohjelman ykköspaikkaa pitäneen Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton ja sen kahden osan välissä tulleen uutislähetyksen.

MTV:n kanavien katsotuimmat viihdeohjelmat olivat tuttuja MTV3-kanavan kestosuosikkeja. Putouksen 11. kauden finaali 16.3. sai kokonaiskeskikatsojamääräksi 1,21 miljoonaa, Tanssii tähtien kanssa 12. kauden finaali 1.12. 1,16 miljoonaa ja Maajussille morsian 12. kauden 28.10. esitetty jakso 1,02 miljoonaa. Maajussille morsiamen keväällä ja syksyllä esitetty esittelyjakso kiilasi kaikkein katsotuimmaksi keskikatsojamäärällä 1,75 miljoonaa.

MTV3:lla oli laaja kattaus uutta ohjelmistoa, joka pärjäsi tuttujen suosikkien rinnalla hyvin. Uusista viihdeohjelmista eniten yleisöä keräsivät Myyrä (paras jakso, kokonaiskeskikatsojamäärä 870 000), Vappu ja Marja Live (670 000), Hitlist (640 000) ja Luokkajuhlat (530 000) sekä draamasarjoista Mielensäpahoittaja – ennen kaikki oli paremmin (1 026 000) ja Ratamo (660 000).

Subin vuoden 2019 katsotuin ohjelma oli syksyn viihdyttäjä Love Island Suomi. Keväällä Subin viihteen ykkönen oli Neljän tähden illallinen. Lisäksi top-listalla oli paljon elokuvia, muun muassa Harry Potter, Yksin kotona ja The Revenant. AVAn katsotuimmat olivat Ensitreffit alttarilla, Supernanny Suomi ja Rikostutkija Bergman. Naiskohderyhmässä katsottiin paljon AVAn sitcom-tarjontaa: Modernia perhettä, Frendejä ja Sinkkuelämää.

”Meillä oli jälleen mahtava tv-vuosi. Lanseerasimme menestyksekkäästi ennätysmäärän uutuusohjelmia ja tavoitimme jo tutuilla ohjelmilla suuren osan suomalaisista. Panostimme Suomen monipuolisimpaan ohjelmatarjontaan, aina uutisista urheiluun ja viihteestä kotimaiseen draamaan. Moni tutuista suosikeista jatkaa tänäkin vuonna, mutta tulemme lanseeraamaan myös uusia, ennennäkemättömiä kansainvälisiä huippuformaatteja”, kertoo MTV:n kanavajohtaja Iina Eloranta.

