MTV Uutisten uudistus etenee

MTV Uutiset lisää digitaalisia jakelukanaviaan

MTV Uutiset on MTV3-kanavan kruununjalokivi, joka tavoittaa päivittäin miljoonayleisön. Syksyn ja talven kuluessa MTV:n ympärivuorokautisen uutisvideotarjonnan määrä moninkertaistetaan. Uudistus on käynnistynyt onnistuneesti.

- Toimitus

Suomen suurin kaupallinen uutismedia MTV tekee uutistarjonnalleen suurimman uudistuksen sitten 1990-luvun taitteen, jolloin aamu-uutiset aloittivat Huomenta Suomessa ja Kymmenen Uutiset sai rinnalleen Seitsemän Uutiset. Nyt MTV laajentaa uutistarjontansa digitaalisissa kanavissa ympärivuorokautiseksi ja päivittää uutisstudionsa ilmeen, teknologian ja toiminnallisuuden vastaamaan myös tulevaisuuden kuluttajien tarpeita.

Televisionkatselussa on tapahtumassa historian suurimpiin kuuluva muutos. Televisiota katsotaan enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan. MTV on yksi tämän kehityksen suomalaisista avaintekijöistä. Yhtiö tarjoaa jatkossa entistä enemmän uutis- ja ajankohtaissisältöä, jonka parissa voi viihtyä ajasta ja paikasta riippumatta.

”Muutos katsojasta kuluttajaksi tapahtuu juuri nyt, joten MTV haluaa tarjota kuluttajille parasta palvelua kaikilla jakelualustoilla. Strategiamme on olla ykkönen kaikessa mitä teemme. Lippulaivatuotteemme MTV Uutisten merkittävä sisällöllinen ja myös ilmeeltään vaikuttava uudistus vahvistaa asemaamme entisestään”, MTV:n toimitusjohtaja ja Mediahub Helsingin uusi hallituksen puheenjohtaja Jarkko Nordlund linjaa.

”Liikkuvan kuvan kulutus lisääntyy hurjaa vauhtia, joten meidän tulee varmistaa, että myös me liikumme tapahtumien mukana ja kerromme asiantuntevasti, mistä on kulloinkin kysymys”, MTV Uutisten vastaava päätoimittaja ja Mediahub Helsingin toimitusjohtaja Tomi Einonen perustelee.

Uudistus näkyy konkreettisesti kaikilla MTV:n jakelualustoilla. Luvassa on useita uusia uutis- ja ajankohtaissisältöjä televisioon ja MTV:n digitaalisiin palveluihin. Suorien lähetysten määrä moninkertaistuu ja MTV:n uutispalvelu muuttuu aiempaa reaaliaikaisemmaksi. Alkuvuonna 2019 lanseerataan uusi digitaalinen MTV Uutiset Live, joka palvelee kuluttajia reaaliaikaisesti ympäri vuorokauden. Sisällön lisääntyessä myös uutisten tekijäjoukkoa vahvistetaan uusilla rekrytoinneilla.

”Kehitämme uutis- ja ajankohtaispalveluamme nykyajan mediakuluttajan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on nousta kotimaisten uutisvideopalveluiden kärkipaikalle. Samalla huolehdimme Suomen arvostetuimpiin kuuluvan uutisbrändin suosion ja laadun jatkuvuudesta televisiouutisten katsojia unohtamatta”, uutis- ja ajankohtaissisältöjen uudistusprojektista vastaava MTV:n ohjelmapäällikkö Jyrki Huotari määrittelee.

Katsojatutkimukset osoittavat, että suomalaiset janoavat laadukasta ja luotettavaa kotimaista uutissisältöä ikäryhmästä riippumatta. MTV3-kanavan uutisia ja ajankohtaisohjelmistoa katsoo televisiosta päivittäin 1,33 miljoonaa ihmistä. Kuukauden aikana muun muassa Huomenta Suomi, Seitsemän ja Kymmenen uutiset, Sää sekä Tulosruutu tavoittavat lähes neljä miljoonaa katsojaa. Digitaalisilla alustoilla MTV tavoittaa kuukaudessa yli 2,5 miljoonaa suomalaista.



MTV Uutiset on MTV3-kanavan kruununjalokivi, joka tavoittaa päivittäin miljoonayleisön. Syksyn ja talven kuluessa MTV:n ympärivuorokautisen uutisvideotarjonnan määrä moninkertaistetaan. Samalla modernisoidaan uutisten ja ajankohtaissisältöjen palvelut, ilme ja studiot, mikä mahdollistaa entistä monipuolisemmat ja nopeammat uutislähetykset kaikissa kanavissa.

”Liikkuvan kuvan kulutus lisääntyy hurjaa vauhtia, joten meidän tulee varmistaa, että myös me liikumme tapahtumien mukana ja kerromme asiantuntevasti, mistä on kulloinkin kysymys”, MTV Uutisten vastaava päätoimittaja ja Mediahub Helsingin toimitusjohtaja Tomi Einonen perustelee ja jatkaa: ”Voimme myös olla ylpeitä siitä, että rakennamme Suomeen maailmanluokan studiot, jotka mahdollistavat näyttävän uutiskerronnan televisiossa ja ketterän uutisoinnin kaikilla digitaalisilla alustoilla.”

Uudistus näkyy konkreettisesti kaikilla MTV:n jakelualustoilla. Luvassa on useita uusia uutis- ja ajankohtaissisältöjä televisioon ja MTV:n digitaalisiin palveluihin. Suorien lähetysten määrä moninkertaistuu ja MTV:n uutispalvelu muuttuu aiempaa reaaliaikaisemmaksi. Alkuvuonna 2019 lanseerataan uusi digitaalinen MTV Uutiset Live, joka palvelee kuluttajia reaaliaikaisesti ympäri vuorokauden. Sisällön lisääntyessä myös uutisten tekijäjoukkoa vahvistetaan uusilla rekrytoinneilla.

”Kehitämme uutis- ja ajankohtaispalveluamme nykyajan mediakuluttajan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on nousta kotimaisten uutisvideopalveluiden kärkipaikalle. Samalla huolehdimme Suomen arvostetuimpiin kuuluvan uutisbrändin suosion ja laadun jatkuvuudesta televisiouutisten katsojia unohtamatta”, uutis- ja ajankohtaissisältöjen uudistusprojektista vastaava MTV:n ohjelmapäällikkö Jyrki Huotari määrittelee.

Katsojatutkimukset osoittavat, että suomalaiset janoavat laadukasta ja luotettavaa kotimaista uutissisältöä ikäryhmästä riippumatta. MTV3-kanavan uutisia ja ajankohtaisohjelmistoa katsoo televisiosta päivittäin 1,33 miljoonaa ihmistä. Kuukauden aikana muun muassa Huomenta Suomi, Seitsemän ja Kymmenen uutiset, Sää sekä Tulosruutu tavoittavat lähes neljä miljoonaa katsojaa. Digitaalisilla alustoilla MTV tavoittaa kuukaudessa yli 2,5 miljoonaa suomalaista.

MTV:n uudet uutis- ja ajankohtaissisällöt ja esityskanavat

MTVuutiset.fi

MTVuutiset.fi korvaa MTV.fi-palvelun syksyn 2018 aikana. Palvelun käyttöliittymä ja ulkoasu uudistuvat. Palveluun tulee myös uusia reaaliaikaisia uutissisältöjä. MTV Uutiset -mobiilisovellus päivittyy myöhemmin.

MTV-suoratoistopalvelu

Nykyisen nettitv:n MTV Katsomon uudeksi nimeksi tulee loppuvuodesta MTV ja osoitteeksi MTV.fi. Uutisten rooli palvelussa kasvaa ja uutissisällön määrä moninkertaistuu, kun MTV Uutiset LIVE tuodaan palveluun alkuvuodesta 2019.

Uudet sisällöt

MTV Uutiset Live

MTV Uutiset Live on ympärivuorokautinen uutispalvelu, jota voi katsoa ensi vuoden alusta lähtien MTV.fi- ja MTVuutiset.fi-sivustoilta ja mobiilisovelluksesta sekä C More -suoratoistopalvelusta.

Uutis- ja ajankohtaisohjelmat

MTV Uutisten toimittajat saavat lisää uusia ajankohtaisohjelmia. Ensimmäisenä aloittavat uutisankkuri Kirsi Alm-Siiran ja juontaja Nina Rahkolan yhteinen keskusteluohjelma Studio sekä uutisankkuri Jaakko Loikkasen Asian ytimessä.

MTV3-kanavan uutis- ja ajankohtaisohjelmat (mm. Huomenta Suomi, Seitsemän ja Kymmenen uutiset, Sää ja Tulosruutu) saavat loppuvuodesta uudet ilmeet ja studiot. Samalla Huomenta Suomi palaa Helsingin keskustasta Pasilan Pöllölaakson uusiin uutisstudioihin.

