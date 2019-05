Monikanavainen nuorten INEZ Media aloittaa tänään

INEZ Media aloittaa lähetyksensä 9.5.2019 INEZ.fi -sivustolla, YouTubessa omalla kanavallaan sekä HBBTV:n kanavapaikalla 19. INEZin ydinkohderyhmä on 15-25 vuotiaat nuoret, aktiiviset kaupunkilaiset ja edelläkävijät.

- Toimitus

Kanavan ohjelmasisällöt ovat monipuolisia ja jatkuvasti muuttuvia, joissa huomioidaan sosiaalisen median nopeatempoinen rytmi ja ilmiöt. Ohjelmistosta vastaa kanavajohtaja Miika Suvanto, joka vastaa sisällöistä ja siitä, että kanavalla kohtaa oikeat vaikuttajat ja ohjelmasisällöt.

Meidän tehtävämme on tuoda erilaiset kulttuuri-ilmiöt inspiroivalla kaikkein aktiivisimmalle katsojaryhmälle. Tylsä ja sisältä kuollut mainstream on ensisijainen vihollisemme ja Famestream-ohjelmamme on yksi etulinjan taistelijoista. Me emme vielä edes tiedä mitä kaikkea INEZ tulevaisuudessa on, mutta jo itse matka on tärkeä, sanoo kanavajohtaja Miika Suvanto.

Ohjelmaslotit ovat kestoltaan viidestä minuutista puoleen tuntiin. Myös asiaohjelmat ja yhteiskunnalliset aiheet tulevat osaksi INEZiä, jonka yksi arvoista on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys näkyy myös katsojiin päin eli katsojien lähettämät videot ovat osa ohjelmavirtaa.

Uuden yrityksen taustalla omistajina ovat perustajajäsenet Heikki Rotko, Heidi Tammiruusu, Miika Suvanto ja Samuel Rossi sekä toimitusjohtaja Pasi Raassina. Taustalla on nimekäs joukko sijoittajia mm. Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Timo Soininen sekä Ari Lahti, Ari Tolppanen, Heikki Vienola, Markku Kaloniemi ja Ilkka Perheentupa. Lisäksi senior advisorina / brand & marketing, toimii Hasan & Partners groupin toimitus- ja vastaava luova johtaja Eka Ruola.

INEZin hallituksen puheenjohtaja Heikki Rotko, joka on tehnyt pitkän uran MTV:ssä mm. toimitusjohtajana sekä Euroopan kaupallisten tv-yhtiöiden trade bodyn (Egta) hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtaja Pasi Raassina siirtyi kanavalle MTV:n digijohtajan tehtävistä ja kaupallinen johtaja Heidi Tammiruusu täydentää tiimiä mm. neljän tv-kanavan käynnistämisestä Suomen markkinoilla sekä sosiaalisen median toimijana 6 vuoden ajalta. Kanavajohtaja Miika Suvannolla on kokemusta laajasti sosiaalisen median alustoista, vaikuttajamarkkinoinnista sekä vaikuttajien manageroinnista. Samuel Rossi toimii yhteisöjohtajana ja on lisäksi Famestream ohjelman tuottajana.

