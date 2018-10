Medialiitto tyytyväinen veroalesta

Medialiitto on erittäin tyytyväinen EU:n neuvoston tiistaiseen ratkaisuun sallia digitaalisten lehtien ja kirjojen myynti alennetulla arvonlisäverokannalla.

- Toimitus

”Arvonlisäverodirektiivin muutoksen yksimielinen hyväksyminen osoittaa, että EU-maat arvostavat vapaata lehdistöä ja monimuotoista eurooppalaista kirjallisuutta. Suomen päättäjät ansaitsevat erityisen kiitoksen asian aktiivisesta edistämisestä”, toteaa Medialiiton hallituksen puheenjohtaja, Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tähän saakka sähköisiin julkaisuihin on pitänyt soveltaa yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa, vaikka paperille painetut julkaisut on voitu myydä alemmalla verokannalla. Suomessa lehtitilausten ja kirjojen verokanta on 10 prosenttia ja digitaalisten julkaisujen vero 24 prosenttia.

”Sananvapauden toteutumisen kannalta on johdonmukaista, että sisällön myyntiä verotetaan samalla alennetulla verokannalla julkaisumuodosta riippumatta. Kun ostopäätöksen tekevät lukijat, yritysten välinen kilpailukaan ei vääristy”, Kangaskorpi huomauttaa.

EU-maiden valtiovarainministerit yrittivät päättää komission esityksen hyväksymisestä ensimmäisen kerran jo viime vuoden kesäkuussa, mutta vaadittava yksimielisyys saavutettiin vasta nyt. Suomi on valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla kiirehtinyt uudistusta.

Juha Sipilän hallitus päätti heinäkuussa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esittämän mediapoliittisen ohjelman osana, että e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisävero lasketaan samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti, kun direktiivimuutos mahdollistaa sen.

