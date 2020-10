Medialiitto tukee ALV:n alennusta

Medialiitto tukee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n esitystä 10 prosentin arvonlisäverokannan alentamisesta ensi vuoden ajaksi 5 prosenttiin. Lehtitilausten, lehtien irtonumeromyynnin ja kirjamyynnin arvonlisävero on nyt 10 prosenttia.

- Toimitus

”Alv:n alennus kohdentuu hyvin juuri niille toimialoille, jotka ovat eniten kärsineet koronaepidemian aiheuttamista liiketoiminnan rajoituksista. Veronalennus auttaa myös mediayrityksiä pitämään yllä yhteiskunnalle välttämätöntä toimintaa ja turvaamaan työpaikkoja”, Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi perustelee.

Alin Suomelle mahdollinen verokanta on 5 prosenttia. Alennettuja alv-kantoja saa olla vain kaksi. Toinen niistä on nyt 14 prosenttia.

”Veronalennus on yksinkertaisempi ja tehokkaampi keino kuin suorat tuet, joiden kohdistamisessa on ollut vaikeuksia. Molempia keinoja tarvitaan. Kustannustuen ehtoja on lievennettävä, kun sen jakamista jatketaan”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg kommentoi.

Media-alan mainosmyynti romahti keväällä samaan aikaan kun tarve tuottaa luotettavaa tietoa kansalaisille nousi poikkeusoloissa huippuunsa. Talouden hiipuminen ja työttömyyden kasvu uhkaavat myös kuluttajamyynnin tuloja.

Ehdotetun veronalennuksen kustannusvaikutus on lehtien ja kirjojen osalta ensi vuonna noin 70 miljoonaa euroa. Medialiitto arvioi, että mediayritykset menettävät mainosmyynnistä tänä vuonna vähintään 160 miljoonaa euroa.

