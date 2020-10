Lumilapio Paavo Teittiselle

Tutkivan journalismin yhdistys on palkinnut vuoden 2019 Lumilapiolla Paavo Teittisen Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin nepalilaisissa ravintoloissa tapahtuvasta työvoiman hyväksikäytöstä. Lumilapio myönnetään vuoden parhaalle tutkivalle juttukokonaisuudelle.

- Toimitus

Teittisen artikkeli “Pitkä vuoro – nepalilaisten ravintoloiden synkkä puoli“ paljasti selkeästi ja vastaansanomattomasti suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvan arkipäivän ihmiskaupan. Jutussaan Teittinen teki näkyväksi vaietun ilmiön, joka tapahtui käytännössä kaikkien silmien alla.

Artikkelia varten käytettiin monipuolisesti lähteitä, mutta erityistä huomiota palkintoraati haluaa antaa sille, että siinä päästettiin ääneen ne, joita ei usein kuulla.

– Tutkivan journalismin tarkoitus on tuoda julkisuuteen tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita, joista ei puhuta. Samalla sillä on mahdollisuus antaa ääni vaiennetuille. Teittinen ansaitsi haastateltaviensa luottamuksen ja kertoi heidän tarinansa, Tutkivan journalismin yhdistyksen puheenjohtaja Ville Eklund sanoo.

Jutussa tuodaan myös ansiokkaasti ilmi niitä seikkoja, jotka mahdollistavat hyväksikäytön ja sen jatkumisen. Artikkeli ja siitä tehdyt käännökset voivat osaltaan myös auttaa ilmiön kitkemisessä. Artikkelin aiheuttama keskustelu oli laajaa.

Tutkivan journalismin yhdistys on jakanut myös Jääraappa-palkinnon tunnustuksena avoimuuden edistämisestä yhteiskunnassa.

Tänä vuonna Jääraappa-palkinnolla palkitaan Helsingin Sanomien Verokone. Vuodesta 1999 asti Helsingin Sanomien verokone on koonnut ja julkaissut tietoja eniten tuloja saaneista suomalaisista. Kerättyä tietokantaa voivat hyödyntää vapaasti kaikki kansalaisista tutkijoihin ja muihin tiedotusvälineisiin. Kattava verokone onkin vuosia ollut keskeinen avoimuuden rakentaja Suomen rikkaimpien tulotasosta.

Verokoneen merkitys on noussut yhä suurempaan asemaan sen jälkeen, kun Verohallinto linjasi suomalaisten voivan halutessaan salata nimensä medioille toimitettavasta Suomen suurimmat tulot saaneiden henkilöiden listasta. Verokoneen tarjoama tietokanta on tärkeä apuväline, jolla näiden henkilöiden tuloja on mahdollista seurata jatkossakin Verohallinnon avoimuuden vastaisesta linjanmuutoksesta huolimatta.

Vaikka viime vuosi oli toimituksissa kiireellistä aikaa esimerkiksi eduskunta- ja EU-vaalien takia Tutkivien toimittajien hallitus toteaa jälleen, että vuoden taso oli korkea. On ilo nähdä, että sekä isot sekä pienemmät mediatalot satsaavat tutkivaan journalismiin.

Palkintoraatiin kuuluivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Ville Eklund (pj), Annica Lindström, Kati Pehkonen, Maria Manner, Mirja Kolttola ja Pauliina Siniauer.

