Lehtifuusiot jatkuvat: Kaleva ostaa Lapin Kansan

Printtimediaa tuhoava murros jatkuu lisääntyvinä lehtifuusioina. Alma Media myy Lapin lehti- ja jakeluliiketoimintansa Kalevalle huhtikuun 2018 alusta. Kaupassa vaihtavat omistajaa maakuntalehti Lapin Kansa, kaupunkilehdet Uusi Rovaniemi ja Lounais-Lappi sekä Alma Manu Oy:n jakeluliiketoiminta Lapin alueella. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Alma Media kirjaa kaupasta arviolta 4,0 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton toiselle vuosineljännekselle.

- Toimitus

Lapin Kansa on kuusipäiväinen Lapin maakunnassa ilmestyvä maakuntalehti. Rovaniemellä ilmestyvä Uusi Rovaniemi kuten myös Meri-Lapissa ilmestyvä Lounais-Lappi ovat kumpikin kaksipäiväisiä kaupunkilehtiä. Alma Manu Oy:llä on varhaisjakeluverkosto Lapin suurimmissa taajamissa. Sanomalehtien lisäksi jakelussa on myös kaupunkilehtiä, mainosliitteitä, kirjeitä ja aikakauslehtiä.

Myytävän liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli 18,7 milj. euroa. Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Lehtiliiketoiminnassa henkilöstövahvuus on 68 ja jakelussa 88 henkilöä.

- Alma Lapin liiketoiminnasta luopuminen tukee strategista rajaustamme, jonka mukaan haluamme keskittyä maakunta- ja paikallismediassa ydinalueellemme Pirkanmaalle ja Satakuntaan. Omalla luontaisella alueellamme meillä on kaksi seitsemänpäiväistä maakuntamediaa, kattava paikallislehtiverkko, oma lehtipaino ja varhaisjakelu, Alma Media Kustannus Oy:n toimitusjohtaja Kari Juutilainen sanoo.

Juutilaisen mukaan Kaleva on entuudestaan vahva mediatoimija Pohjois-Suomessa, ja näin myös luontevin uusi kustantaja Lapin lehdille.

- Kauppa on luonnollinen jatkumo Kaleva-konsernin strategian toteuttamiselle, jossa haemme kasvua muun muassa kasvattamalla paikallisten julkaisujen määrää, Kaleva-konsernin toimitusjohtaja Juha Laakkonen sanoo.

Alma Media Kustannus Oy kustantaa Alma Media -konsernin maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä. Tunnetuimpia tuotteita ovat Lapin Kansan lisäksi Aamulehti ja Satakunnan Kansa.

