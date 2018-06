Keskisuomalainen osti IROResearchin

Keskisuomalainen Oyj on ostanut markkina- ja mielipidetutkimuksia tekevän IroResearch Oy:n osakekannan.

- Toimitus

IROResearch Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 3,5 Me ja yhtiön kannattavuus on erinomaisella tasolla. Yritys työllistää lähes sata henkilöä, joista 21 on kokoaikaisia.

–Keskisuomalainen Oyj rakentaa yrityskaupalla digitaalisuutta hyödyntävän liiketoimintakokonaisuuden markkinointitutkimuksesta. IROResearch on alansa arvostettu lippulaivayritys, jonka asiakaskunnassa on useita johtavia suomalaisyrityksiä ja yhtiön henkilökunta muodostuu alansa huippuammattilaisista. Yrityskauppa tuo merkittävän lisän Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaan. Tarkoituksenamme on viedä tutkimustoimintamme ja IROResearch Oy seuraavalle tasolle, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

IROResearch Oy on perustettu 1990. Viime vuonna tutkimusyhtiö toteutti yli 500 tutkimusprojektia. Keskisuomalainen-konsernissa on jo entuudestaan toinen tutkimusyhtiö, vaaligallupeista ja markkinatutkimuksista tunnettu Tietoykkönen Oy.

Yrityskauppa jatkaa Keskisuomalainen-konsernin kasvustrategiaa.

–Kasvamme perinteisen printtiliiketoiminnan lisäksi synergisille toimialoille, erityisesti haemme kasvua digitaalisesta liiketoiminnasta, Kangaskorpi sanoo.

