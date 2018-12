Journalistiliitto on palkinnut Jarno Liskin ja Aishi Zidanin

Journalistiliitto on palkinnut Jarno Liskin ja Aishi Zidanin Sananvapauden kunniastipendeillä, kertoo Journalistiliitto.

Sananvapauden kunniastipendin saa liiton jäsen, joka on ”toiminut journalistina erityisen ansiokkaasti ja esimerkillisesti”. Stipendi on 5000 euron arvoinen.

Freelancetoimittaja Jarno Liski tunnetaan muun muassa pääministeri Sipilän, verohallinnon ja Nuorisosäätiön tekemisiä selvittävästä työstään. Liski on työskennellyt Ylessä määräaikaisessa työsuhteessa ja nyttemmin freelancerina.

Ylen ulkomaantoimittaja Aishi Zidan on välittänyt suomalaisille tietoa kriisialueilta, joille hän on hankkiutunut sinnikkäästi ja epäröimättä. Zidanin työn näkökulma on ihmisten arkielämässä, raportoipa hän sitten saarretusta Gazasta tai Mosulista.

