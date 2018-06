Hans Edin

Hans Edin Kärkimedian hallituksen puheenjohtajaksi

Sanoma Media Finlandin kaupallinen johtaja Hans Edin on valittu Kärkimedian hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä Lassi Välimäkeä.

- Toimitus

”Kärkimedia on vahva myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka pystyy tarjoamaan mainostajalle ostovoimaisen, tiedonhaluisen ja aktiivisen yleisön. Uutismediassa ympäristö mainonnalle on turvallinen ja mainonta koetaan jopa palveluna. On hienoa saada hallituksen vetovastuu yhtiössä, jolla on merkittävä rooli kotimaisen uutismedian kehityksessä”, sanoo Hans Edin.

Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell vahvistaa Edinin näkemyksen ostovoimaisesta, tiedonhaluisesta ja aktiivisesta yleisöstä jonka Kärkimedia lehtien kautta tavoittaa.

“Kärkimedia panostaa edelleen lupauksensa Kovimmat kaupantekijät käyttävät Kärkimediaa lunastukseen. Tarjontamme ydin on jatkossakin myynnin generoiminen yhdessä brändin rakentamisen kanssa. Yhdessä osaavien ammattilaistemme kanssa asiakkaamme löytävät tuloksellisimmat ratkaisut markkinointitarpeisiinsa”, vakuuttaa Jungell.

Kärkimedia on 32 alueensa suurimman sanomalehden yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio. Kärkimedia tavoittaa viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista 32 alueensa suurimmalla sanomalehdellä ja digillä.

