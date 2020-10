Emmi Nuorgamille Suomen ensimmäinen Nettienkeli-palkinto

Nettirikosten ehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistunut vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn perustama Nettienkeli-palkinto on vastaisku yhä raaistuvalle nettikiusaamisilmiölle.

– Nettienkeli-palkinto huomioi henkilöitä ja tahoja, jotka uskaltavat puhua ja puuttua nettikiusaamiseen sekä tekevät näyttävää nettivihan ja nettikiusaamisen vastaista työtä netissä tai sosiaalisessa mediassa. Palkinnon tavoitteena on myös osaltaan ylläpitää keskustelua ja lisätä tietoisuuttaa nettivihasta ja nettikiusaamisesta, kertoo mySafetyn toimitusjohtaja Niclas Fagerlund.

Nettienkelin tuomaristossa toimiva TikTok-vaikuttaja Sari Aalto kertoo, että Emmi­ Nuorgamin valinta Suomen ensimmäiseksi Nettienkeliksi oli selkeä.

– Emmi on tehnyt pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä nettivihaa ja nettikiusaamista vastaan herättämällä rehellistä keskustelua aiheesta eri medioissa. Hän ottaa rohkeasti ja omalle tyylillensä uskollisena keskustelunaiheeksi vaikeitakin asioita, ja hänellä on taito saada äänensä kuuluviin lämpimällä ja positiivisella tavalla. Työssään yhdenvertaisuuden puolesta Emmi on selkeä, periksiantamaton ja tavoitteellinen, Sari Aalto kertaa tuomariston perusteluja.

– Nettienkelipalkinto on erinomainen aloite ja palkinnolla on samoja tavoitteita kuin minulla. Nettiviha ja -kiusaaminen ovat isoja yhteiskunnallisia ongelmia, eikä niihin ole helppoja ratkaisuja. Me tarvitsemme avointa ja joskus myös epämukavaa keskustelua vihasta. Nyt nettivihasta puhuvat vain sen uhrit, vaikka todellisuudessa ihan jokaisen ihmisen pitäisi tehdä parhaansa empatian lisäämiseksi ja vihan kitkemiseksi. On suuri kunnia tulla valituksi Suomen ensimmäiseksi Nettienkeliksi, sanoo Emmi Nuorgam.

Seuraava Kuukauden nettienkeli marraskuussa

Tuomaristo valitsee Suomen seuraavan Kuukauden nettienkelin marraskuussa. Nettienkeli voi olla joko yksityishenkilö, yhteisö tai yritys, ja omia ehdotuksia Kuukauden nettienkeliksi voi jättää osoitteessa www.mysafety.fi/nettienkeli.

MySafety-konserni on jakanut Nettienkeli-palkintoa Ruotsissa jo vuodesta 2015 lähtien. Ruotsissa palkintokonseptin tukijoihin kuuluu myös Ruotsin kuningasperhe, sillä prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian säätiö on ollut mukana jakamassa Vuoden Nettienkeli lapsille ja nuorille -kunniapalkintoa.

