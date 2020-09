Ekokapina -liike esti useiden sanomalehtien jakelun UK:ssa

Yli sata Ekokapina -liikkeen (Exctinction Rebellion) mielenosoittajaa ajoneuvoja ja bambu-seipäitä hyväksikäyttäen estivät useiden sanomalehtien jakelun painotaloista perjantaina Isossa-Britanniassa. Kohteina olivat Murdoch-omisteisen News Corporationin lehdet, mm. The Daily Telegraph.

- Toimitus

Tihutyön kohteeksi joutuneet sanomalehdet ovat The Sun, The Times, The Sun on Sunday and The Sunday Times, as well as The Daily Telegraph and Sunday Telegraph, the Daily Mail and Mail on Sunday, and the London Evening Standard.

Ekokapina -liike on parissa vuodessa ryhtynyt voimakkaasti häiritsemään painotalojen työtä. Liike vaatii sanomalehtiä julkaisemaan enemmän ympäristöä koskevia uutisia ja syyttää julkaisijoita totuuden manipuloinnista ympäristöa, luontoa ja ekologiaa käsittelevissä artikkeleissa.

The Telegraphin päätoimittaja Chris Evans sanoo, että hän on hyvin huolissaan liikkeen hyökkäyksestä sananvapautta kohtaan. ”Oletpa poliittisesti mitä mieltä vaan, niin sinun tulee olla huolissaan tästä. Herää kysymys myös poliisia kohtaan, joka asetti näiden muutamien ihmisten oikeudeksi protestoida sananvapauden kustannuksella.”

Myös pääministeri Boris Johnson on tuominnut Ekokapina -liikkeen häiriköinnin.

Koska sanomalehtiä ei voitu kuljettaa myyntipisteisiin, The Telegraph päätti antaa sisällön julkaistavaksi ilmaiseksi koko viikonvaihteen ajan.

Toimitus