CPJ tutki Trumpin tweetit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut vaalikampanjastaan 2016 lähtien tammikuun loppuun 2019 saakka 1339 tweetiä, joissa hän arvostelee, tuomitsee tai uhkaa mediaa, toteaa amerikkalainen CPJ (Committee to Protect Journalists). Presidenttinä hän on twiitannut 5400 kertaa 55.8 miljoonalle seuraajalleen.

- Toimitus

Trumpin twiiteistä 11 prosenttia on ollut arvosteluja toimittajia tai niiden julkaisijoita kohtaan tai hän on myös tuominnut uutismedian kokonaisuudessaan, CPJ toteaa laskelmisssaan.

Yleinen käsitys on, että Trump twiittailee yksinään yön synkkinä hetkinä. Asia lienee kuten New York Times väittää, että teksien tekijänä on tiimi, jossa hänen media-asiantuntijansa Dan Scavino on tärkeässä roolissa. Hänen arvelleen kirjoittavan puolet Trumpin tweeteistä, toteaa NPR julkaisu.

Toimitus