Bauer Media lanseeraa Podplay-palvelun

Bauer Media lanseeraa uuden podcasteihin keskittyvän Podplay-palvelun, jossa on Bauer Median omat podcastit sekä tuhansia muita podcasteja Suomesta ja muualta maailmasta. Podplay käsittää myös Podplay Studion, joka tarjoaa podcastin tekijöille mahdollisuuden julkaista, jakaa, kuunnella ja kaupallistaa sisältöjä.

- Toimitus

“Podplay on kotisi podcasteille. Etusivulta on helppo sukeltaa suosituimpien podcastien joukkoon ja navigoida runsaan sisältötarjonnan keskellä. Hakutoiminto tuo korviin kaikki omat suosikit ja kategorialistojen kautta uuden kiinnostavan sisällön löytäminen on vaivatonta”, kuvailee Bauer Median Digital Audio Manager Elsa Kalervo uutta palvelua.

Podplay on käytettävissä osoitteessa podplay.com ja mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa. Yhtä aikaa Suomessa ja Ruotsissa tapahtuva lanseeraus vahvistaa Bauer Median asemaa yhtenä Pohjoismaiden suurimpana podcastien tuottajana, jonka podcastit tavoittavat viikoittain yli miljoona kuuntelijaa.

Toimitus