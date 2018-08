Alma Media lopettaa Puolan ja Unkarin Monsterit

Alma Median tytäryhtiö Alma Career sulkee Monsterpolska.pl:n ja Monster.hu:n rekrytointipalvelu-sivustot sekä lopettaa Puolassa Monster Worldwide Polska SP. Z.o.o:n ja Unkarissa Monster Magyarorszag Kft:n toiminnan. Yhtiöiden toiminta ajetaan alas vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä.

- Toimitus

Vuonna 2017 niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

”Läsnäolomme kyseisillä markkinoilla jatkuu edelleen. Keskitymme Puolassa keväällä 2018 lanseeratun mobiilisovellus Praca za Rogiem:in ja Unkarissa verkkopalvelu Workania.hu:n kehittämiseen ja niiden myynnin kasvattamiseen. Suomessa Monster.fi - ja Tšekissä Monster.cz -sivustot jatkavat toimintaansa kuten aiemmin,” Marja Pylkkänen, Alma Careerin toimitusjohtaja sanoo.

"Jatkamme työtämme Alma Median kanssa edelleen Tšekissä sekä Suomessa ja keskitymme parhaiten työnantaja-asiakkaitamme ja työnhakijoita palvelevien HR-innovaatioiden tuomiseen markkinoille", sanoo Monster Europen toimitusjohtaja Marc Irmisch-Petit.

Alma Career Oy on Alma Median ja Monster Inc:in yhteisyritys, josta Alma Median omistusosuus on 83,3 prosenttia. Alma Career toimii yhdeksässä Euroopan maassa ja on alansa markkinajohtaja seitsemällä markkinalla.

