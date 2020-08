Alma Media laajentaa verkkokoulutukseen

Alma Talent on kehittänyt uuden digitaalisen koulutuspalvelu Seduon. Verkkokoulutuspalvelu mahdollistaa opiskelun joustavasti niin tietokoneella kuin mobiilisovelluksella.

- Toimitus

- Koronaepidemia on vauhdittanut digitalisaatiota ja mullistanut monia toimialoja. Samalla jatkuvan kouluttautumisen vaade työelämässä kasvaa yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Osaamista halutaan kehittää ajasta ja paikasta riippumattomasti. Me haluamme auttaa asiantuntijoita kehittymään omassa työssään ja menestymään urallaan - juuri silloin kun osaamisen vahvistamiselle on nopeasti ja tehokkaasti tarvetta, Alma Talentin koulutusliiketoiminnasta vastaava johtaja Miia Vanninen sanoo.

- Seduo toteuttaa Alma Talentin strategiaa: Haluamme tukea suomalaisten ammattilaisten osaamisen kehitystä ja kartuttaa asiantuntijuuden arvoa työelämässä. Strategiamme keskiössä ovat panostukset maksulliseen digitaaliseen sisältöön ja palveluihin, kertoo Alma Talentin toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori.

Seduo-palvelun koulutusteemat käsittelevät esimerkiksi liiketoiminnan digitalisaatiota, johtamista, viestintää, datan hyödyntämistä liiketoiminnassa, myyntiä ja markkinointia sekä taloushallintoa. Käyttäjälle on kehitetty vaihtoehtoisia oppimiskonsepteja erilaisiin koulutustarpeisiin ja –tilanteisiin.

Yrityksille palvelu tarjoaa tehokkaan ja joustavan tavan pitää henkilöstönsä osaaminen ajan tasalla. Yrityslisenssi sisältää helppokäyttöisen analytiikkanäkymän, joista oman organisaation kouluttautumistavoitteiden täyttymistä voi seurata.

Alma Talentin koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 6500 asiantuntijaa. Koronarajoitteiden aikana suurin osa koulutuksista on siirretty digitaaliseen kanavaan etänä seurattavaksi. Seduo edelleen vahvistaa Alma Talentin digitaalista koulutustarjontaa.

Alma Talent Seduon teknologinen alusta on kehitetty Alma Median tšekkiläisessä tytäryhtiössä LMC:ssä, ja sisältö on räätälöity suomalaiseen työkulttuuriin, paikalliseen osaamiseen sekä suomalaisten asiantuntijoiden ammattitaidon kehittämiseen.

