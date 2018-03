A-lehdet kasvaa myös verkkokaupalla

Liiketoimintaympäristön muutokset ja median digitalisoituminen ovat luoneet A-lehdille uusia kasvumahdollisuuksia. Konsernin digitaalisia palveluita ovat muun muassa verkkokaupat Finnish Design Shop ja Hyvinvoinnin Tavaratalo. Finnish Design Shopin liikevaihto kasvoi tilikaudella yli 45 prosentilla, ja pohjoismaista designia myytiin vuoden aikana 14,4 miljoonalla eurolla

- Toimitus

Viennin osuus Finnish Design Shopin myynnistä oli 44,5 %. Finnish Design Shop toimitti tilauksia viime vuonna peräti 81 maahan, suurimpina Yhdysvallat, Australia, Iso-Britannia, Sveitsi, Italia ja Japani. Liikevoitto kolminkertaistui 586 000 euroon.

A-lehdet-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 102,5 miljoonaa euroa, kasvoi edellisvuoteen 1,6 %. Kasvun taustalla oli digitaalinen liiketoiminta, pääasiassa verkkokaupan merkittävä kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti. A-lehdet-konsernin liikevoitto lähes tuplaantui 9,3 miljoonaan euroon.

”Olemme saaneet konsernin liikevaihdon hyvälle kasvu-uralle. Valintamme lähteä etsimään uusia digitaalisia tulovirtoja erityisesti asumisen ja terveyden alueilla sekä uudet tavat tehdä medialiiketoimintaa tuottivat erinomaisen tuloksen. A-lehteläisillä on nyt päällä kova into uuden oppimiseen ja kokeilemiseen. Meillä on talo täynnä kunnianhimoisia huippuosaajia”, A-lehtien toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila iloitsee.

Toimitus