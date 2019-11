Vuoden Huiput 2019 -ylituomariksi Jyrki Poutanen

Luova johtaja Jyrki Poutanen johtaa 61-henkisen luovista suunnittelijoista koostuvan tuomariston työskentelyä.

- Toimitus

Vuoden Huiput 2019 -kilpailun ylituomariksi on valittu TBWA/Helsingin vastaavana luovana johtaja työskentelevä Jyrki Poutanen. Hänellä on takanaan pitkä ura luovan suunnittelun parissa ja hänen töitään on palkittu Vuoden Huippujen lisäksi useasti mm. Cannes Lionseissa. Yhteiskunnallinen kantaaottavuus on leimallista Poutasen töille, josta esimerkkinä mm. palkittu Helsingin Sanomien Land of Free Press -kampanja.

”Koska Vuoden Huiput tuomaristo perinteisesti koostuu alan parhaista ammattilaisista, tiedän heidän kaikkien tunnistavan hyvän idean, johdonmukaisen ja yhtenäisen konseptin, erinomaisen craftin tai modernin kanava-ajattelun. Siksi Vuoden Huipuissa tänä vuonna ajattelinkin provosoida tuomareita arvioimaan, millaisia uhrauksia on tehty sekä millaisia riskejä on jouduttu ottamaan arvioitavien töiden nimissä sekä niiden saattamiseksi konkretiaksi", Jyrki Poutanen sanoo.

Ylituomarin valitsema Jokeri-sarja nostaa tarkasteltavaksi yhden luovan suunnittelun osa-alueen. Tänä vuonna arvioidaan vastuullisuustekoja.

”Luovassa työssä rohkeus on hyvin epämääräinen ja subjektiivinen käsite. Mietinkin hiljattain onko olemassa konkreettista tai jopa mitattavaa rohkeutta ja mielestäni uhraus yhtenä rohkeuden muotona on juuri sellaista – äärimmilleen vietyä riskinottoa joka pakottaa toimintaan. Jokeri-sarjassa kunnioitammekin tänä vuonna, emme vain hyviä aikeita tai 'maailmanparannuspuheita', vaan riskin ottoa, uhrauksia ja konkreettisia ja toteutuneita tekoja paremman huomisen puolesta."

Vuoden Huiput 2019 -kilpailu käynnistyy 2.1.2020 ja töiden sisäänjättö päättyy 24.1. klo 17. Kilpailun tuomarointi tapahtuu 8.–9.2. Metropolian Arabian toimipisteessä. Huiput Creative Festival pidetään 5.3. Clarion Jätkäsaaressa. Voittajia juhlitaan gaalassa 2.4.2020.

