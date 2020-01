Suomalainen Good Luck Media ehdolla EGR Nordics Awards 2020 Affiliate of the Year -kategoriassa

Nuori suomalainen digimarkkinointiin keskittyvä Good Luck Media on valittu shortlistalle Pohjoismaisessa EGR Nordics 2020 -palkintogaalassa.

Joka vuosi järjestettävä EGR Nordics Awards kerää yhteen kaikki iGaming-alan B2C ja B2B huiput juhlistamaan ja antamaan tunnustusta alan menestyjille. Good Luck Media on valittu shortlistalle Affiliate of the Year (suom. Vuoden kumppanuusmarkkinoija) -kategoriassa.

Tämä on ensimmäinen kerta kun Good Luck Media päässyt EGR Nordics Awards -palkintogaalan shortlstalle, jossa vastassa ovat maailman huiput. Samassa Affiliate of the Year (Paras Kumppanuusmarkkinoija) -kategoriassa kilpailee yhdeksän yritystä, joista kaksi isointa ovat pörssilistatut ruotsalaisyritykset: Better collective A/AS (STO: BETCO) ja Raketech (STO: RAKE).

Risto Myllymäki, Good Luck Median toimitusjohtaja kommentoi:

“Olemme todella iloisia ja otettuja tästä kunnianosoituksesta. Alallamme kilpailu kovenee entisestään, joten on hienoa nähdä vielä melko nuori, mutta osaava, yrityksemme siellä kovimmassa kansainvälisessä kärjessä. Niin se vain on että suomalainen kova työmoraali ja periksiantamattomuus tuottaa hedelmää.”

Kyseinen ehdokkuus on jatkoa Good Luck Median vuonna 2019 saamaan kolmeen ehdokkuuteen iGB Affiliate Awards -palkintogaalassa Lontoossa, josta tuli voitto yhdessä kategoriassa: Best Lottery Website.

Vuosi 2019 oli menestyksekäs vuosi Good Luck Medialle, ja vuosi 2020 näyttää iGaming-alalla erittäin mielenkiintoiselta erityisesti reguloinnin kehityksen myötä. Moni alan yritys keskittyy nopeasti kasvaviin ja uusiin markkinoihin Aasiassa ja Yhdysvalloissa, jonne Good Luck Media myös tarjoaa palveluitaan.

Good Luck Media Ltd on 2018 perustettu suomalainen online-markkinoinnin yritys. Yritys työllistää neljä täysipäiväistä työntekijää. Good Luck Median työntekijöillä on yli 35 vuoden kokemus markkinoinnista ja erikoisosaamisena rahapeliala sekä mobiiliteknologiat. Yritys ylläpitää ja kehittää verkkosivustoja, kuten esimerkiksi www.bonuskoodit.com, www.pika-kasinot.com, www.lottoarvonta.com. Good Luck Median toimisto sijaitsee Maltalla.

